Maroc: Création d'un groupe d'amitié parlementaire Maroc-Bénin

Pour sa part, l'ambassadeur béninois a salué la grande évolution que connaissent les relations entre les deux pays dans plusieurs domaines politiques, économiques et financiers, relevant que le Maroc a accumulé des expériences significatives dans plusieurs secteurs, et que les pays africains peuvent en tirer profit à travers des projets de développement qui profitent à tout le continent.

Habib El Malki a également rappelé que le Maroc fait de la coopération Sud-Sud, en particulier avec les pays africains, un choix stratégique, passant en revue les nombreuses conventions de partenariat conclues entre le Royaume et les pays d'Afrique dans différents domaines, faisant observer que le Maroc place la stabilité et le développement du continent en tête de ses priorités.

