Maroc: Coup d'envoi en fanfare de Ramadaniat Sidi Belyout

L'activité culturelle ne sera pas en reste, puisqu'une exposition de calligraphie coranique de l'artiste Samir El Hattab composée de 24 tableaux a été inaugurée, en célébration de l'art graphique. Les organisateurs ont prévu un débat avec des associations de la société civile au siège de l'Arrondissement, en plus d'une représentation théâtrale et une conférence sur la santé.

Les habitants de la métropole profitent donc, jusqu'au 14 juin, de toute une série de spectacles et d'activités culturelles, sportives et sociales, dans divers espaces tels que le Complexe culturel de Sidi Belyout et le siège de l'Arrondissement.

Le coup d'envoi de la manifestation artistique et culturelle "Ramadaniat Sidi Belyout", organisée annuellement par l'Arrondissement de Sidi Belyout, a été donné jeudi soir à Casablanca. La soirée d'ouverture a été animée par le groupe d'Al Hadra Tanjaouia, orchestré par l'artiste Sara El Assri, qui a gratifié le public des plus beaux chants du Madih.

