Maroc: 13,7% d'arrivées touristiques au pays à fin avril

Les autres destinations ont aussi affiché de bonnes performances, en particulier les villes de Fès et Tanger avec des hausses respectives de 36% et 35%.

Les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont généré, à eux seuls, 60% des nuitées totales à fin avril, fait savoir l'Observatoire qui note que ces deux villes ont connu une augmentation de 20% et 19% respectivement.

S'agissant des marchés touristiques émergents pour le Maroc, rapporte la MAP, ils maintiennent leur trend haussier, la Chine enregistrant une progression de 767%, alors que la Russie, le Japon, la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Brésil ont également affiché des hausses respectives de 36%, 52%, 48%, 37% et 31%, ajoute la même source

Trois millions de touristes ont visité le Maroc entre janvier et avril 2017, en progression de 10% par rapport à la même période un an plus tôt, selon l'Observatoire du tourisme.

