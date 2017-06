Burkina Faso: Eliminatoires de la CAN 2019 - Les Etalons ont réussi leur premier galop

La première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 a souri aux Etalons, dans la soirée du samedi 10 juin 2017 au Stade du 4-Août. En effet, ils ont réalisé le score parfait en dominant au tableau d'affichage par 3 buts à 1 leur adversaire du jour, les Palancas Negras d'Angola. C'était sous les yeux du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui venait de rentrer quelques heures plus tôt d'une visite en Egypte.

Trois buts à un au bénéfice des Etalons dont un doublé de l'attaquant de l'ASEC Mimosas, club de la ligue 1 ivoirienne, Aristide Bancé, face aux Palancas Negras d'Angola. C'était en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, joué le 10 juin dernier au Stade du 4-Août de Ouagadougou. Au-delà du résultat, il faut surtout relever dans un premier temps, l'immaturité dont ont fait preuve les Etalons suite à l'ouverture du score et les failles constatées dans les couloirs défensifs.

Dans cette partie qui ouvrait le bal des premières rencontres de ces éliminatoires, le sélectionneur national, Paulo Duarte, a remanié sa défense suite aux blessures de ses cadres que sont Bakary Koné et Issoufou Dayo. Ainsi, il a fait confiance aux latéraux Patrick Malo (à droite) et Yacouba Coulibaly (à gauche), Steeve Yago et Issouf Paro dans l'axe. Devant ces derniers, on avait, Charles Kaboré, Blati Touré et Abdou Razack Traoré pendant que Préjuce Nakoulma, Bertrand Traoré et Aristide Bancé étaient chargés de l'animation de l'attaque.

A première vue, cela ressemblait bien à une formation capable de réussir le match parfait, avec un peu de doute sur le plan défensif pour les observateurs avertis du football burkinabè. Ils ne se sont pas trompés. Les Etalons ont bien entamé la rencontre en faisant tourner le ballon avec un Charles Kaboré bien en place et Aristide Bancé qui se signale d'une belle frappe à la 7e mn qui passe à côté de la cage du gardien Gerson Bruno Da Costa Barros. En face des Burkinabè, les Angolais se réorganisent pour donner la réplique en tentant le jeu des couloirs avec Nelson Coquenao Da Luz et Manuel David Afonso qui ont fait des misères particulièrement à Patrick Malo qui ne savait plus à quel saint se vouer, de même qu'à Yacouba Coulibaly qui, sans doute, souhaitait que le match s'achève le plus vite possible.

Ils n'étaient pas les seuls à être en-dessous de la moyenne puisqu'il y avait également le défenseur central, Issouf Paro, qui ne réussissait pas ses relances, passant à côté de son match en ne formant pas le bon duo que l'on attendait de lui avec Steeve Yago. Sur ce match et s'il ne se remet pas en cause, Issouf Paro est loin, en principe, de retrouver une place de titulaire.

Steeve Yago, le véritable homme du match

N'eût été la volonté et l'état d'esprit de Steeve Yago qui a fait preuve d'une fraîcheur physique exemplaire, la défense burkinabè aurait beaucoup plus souffert, puisqu'il a été une véritable force de couverture de ses partenaires avec par moments l'appui du capitaine Charles Kaboré. C'est d'ailleurs lui, Steeve Yago, le véritable homme du match, même si Aristide Bancé a réalisé un doublé et a joué juste et propre comme on aime bien le dire. Par contre, au milieu de terrain, Charles Kaboré a abattu le travail qu'il sait faire en couvrant les quelques ratés de Blati Touré pendant que sur le front de l'attaque, la confiance est de mise en espérant un peu plus de collectif.

Au niveau de cette immaturité dont a fait preuve l'équipe burkinabè, cela fait suite au but inscrit de la tête par Aristide Bancé à la 21e minute, suite à un coup franc de Abdou Razack Traoré. Tout heureux, lui et ses partenaires vont célébrer le but dans leur propre camp et bien intelligent, Abdou Razack Traoré reste tout seul dans le camp angolais. L'arbitre vient le verbaliser et il rejoint aussitôt son camp. Dès lors, les Palancas Negras expriment leur intelligence en allant à l'assaut de la défense burkinabè lorsqu'ils réengagent la partie.

Suite à cette action, un défenseur burkinabè se dégage en catastrophe et le ballon, parti en touche, est relancé par les Angolais qui obtiennent l'égalisation par Jancinto Muondo Dala qui surprend le gardien face à une équipe des Etalons désorganisée sur ce coup. Nous étions à la 22e mn. Malgré tout, l'attaque burkinabè multiplie les offensives pendant que les attaquants de couloir angolais mettent en exergue leur aisance technique et leur facilité dans les dribbles. Et juste avant la pause, les Burkinabè se voient récompensés par un deuxième but, suite à un penalty provoqué par le gardien Gerson Bruno sur Préjuce Nakoulma et qui est transformé par Aristide Bancé à la 40e mn.

A la reprise de la deuxième période, les Palancas Negras impriment leur rythme mais, ils jouent de malchance et les Etalons, qui n'en demandaient pas mieux, corsent l'addition à la 79e minute par l'entremise de Bertrand Traoré, suite à une action personnelle avant de céder sa place à son aîné de frère, Sibiri Alain Traoré. Dans l'ensemble, les Etalons ont réalisé le match attendu dans ce début des éliminatoires mais, ils devront vite se remettre à la tâche avant les prochaines échéances.

Propos des entraîneurs

Roberto Luis, entraîneur des Palancas Negras

« Nous savions que ce serait un match difficile »

« Je félicite le Burkina et ses joueurs tout en relevant que nos joueurs ont beaucoup travaillé aujourd'hui (NDLR : parlant du match). Nous savions que ce serait un match difficile parce que l'équipe du Burkina est composée de joueurs qui jouent ensemble depuis longtemps. Mes garçons ont su faire leur jeu en haussant par moments le rythme du jeu. Sur les trois buts inscrits par le Burkina, nous estimons que le premier est entaché d'une position de hors-jeu pendant que le troisième fait suite à une erreur défensive. Il faut rappeler que c'est le tout premier match du staff technique que je dirige. Donc, nous pensons que pour une première, il y a tout de même de la satisfaction. »

Paulo Duarte, entraîneur des Etalons

« Mes joueurs ont fait preuve de professionnalisme »

« Je connais bien cette équipe d'Angola. Mais, l'équipe type que nous avons suivie lors de ces cinq derniers matchs, il y a eu des changements avec l'absence de cinq à six titulaires pour cette rencontre de Ouagadougou. Mais, c'est une équipe talentueuse, malgré l'absence de bon nombre de cadres. Je remercie mes joueurs qui ont fait preuve de professionnalisme quand on sait qu'ils sont en vacances après une saison fatigante avec de nombreux matchs et déplacements en clubs. En face de nous, il y avait des joueurs très forts individuellement, qui ont créé quelques difficultés à nos couloirs défensifs. »