Afrique de l'Ouest: Lutte contre la délinquance - Contributions des polices scientifiques

Comment mettre à contribution les techniques de police scientifiques et techniques au cours des enquêtes et ainsi contribuer à lutter contre la délinquance ? C'est à cette question majeure qu'ont tenté de répondre les délégations d'une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest, conviées autour d'un atelier sur la question à Abidjan.

Les pays d'Afrique de l'Ouest doivent augmenter les moyens budgétaires pour un meilleur fonctionnement de leurs polices techniques et scientifiques, afin de leur permettre d'être plus efficace et de mieux lutter contre la criminalité. C'est la conclusion majeure de l'atelier du projet d'appui au renforcement de la police technique et scientifique en Afrique de l'ouest (Artecao) qui vient de se tenir à Abidjan (7-8 juin).

Regroupant une dizaine de pays (Bénin, Burkina, Cote d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal et Togo), cet atelier animé par l'expertise française et sous l'autorité de la police ivoirienne a permis de faire l'état des lieux de l'apport des polices techniques et scientifiques d'Afrique de l'Ouest.

Dans un contexte où les malfrats usent de subterfuges dans la commission de leurs forfaits, les preuves qu'établissent la science et la technique sont la parade admise dans toutes les polices du monde. C'est pourquoi les polices de l'Afrique de l'Ouest bénéficiaires du projet ARTECAO sont invités à intégrer les méthodes scientifiques et techniques de "manière effective et efficace au cours des enquêtes".

L'atelier d'Abidjan qui a servi de cadre d'échanges et de collaboration entre les différentes polices ouest africaines, a permis de lever les difficultés que rencontrent les forces de défenses et de sécurités de la Région à user de manière réelle de techniques d'investigations scientifiques.

L'existence de polices scientifiques et techniques à l'état parfois embryonnaire dans les pays, les difficultés notamment budgétaires qui plombent leur fonctionnement, les opportunités qu'offre la PTS, ont été passées en revue.

Les polices techniques et scientifiques de l'Afrique de l'Ouest sont invitées à se développer avec le relèvement de leur budget pour assurer leur fonctionnement et leur équipement.

"Une prise de conscience du rôle de la police scientifique et technique dans le cadre de la recherche des preuves" est essentielle et c'est l'invite faite par le coordonnateur du projet Artecao à l'ouverture de la session de deux jours à Abidjan.

Le laboratoire central de police scientifique d'Abidjan devra également être beaucoup plus mis à contribution par les polices techniques et scientifiques d'Afrique de l'Ouest, la capitale ivoirienne étant la seule dotée par cette infrastructure d'obédience régionale.