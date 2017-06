La commune de Malicounda a réceptionné, durant le week-end, du matériel et des équipements électriques. Maguette Sène, le maire de Malicounda a présenté au Conseil municipal un lot de 671 poteaux en bois, 30 poteaux en béton, 20 kilomètres de câbles et de fils électriques et 8 transformateurs. Selon lui, l'achat de ce matériel provient de l'enveloppe de 300 millions de F Cfa, fruit ou les retombées d'un partenariat noué avec la Centrale solaire de Malicounda.

A l'en croire, les équipements électriques vont assurer l'extension du réseau à huit villages dans le cadre du programme universel d'accès à l'électricité. Les localités concernées par ce programme sont Takhoum, Sinthiou-Mbadane Peul, Santhiou-Mbadanne Sérère, Santhiou Keïta, Roff, Gagnabougou et Sidibougou. Maguette Sène a annoncé le démarrage imminent des travaux de raccordement.

Gallo Dia, le chef de village de Santhiou-Mbadane Peul, a révélé à la presse, qu'il s'agit là de la satisfaction d'une vieille doléance. Selon lui, les habitants de sa localité courent derrière l'électricité, devenue une nécessité et non un luxe. Pour illustrer ses propos, il a expliqué les difficultés liées notamment à l'éducation et la sécurité. Car leurs enfants apprennent leurs leçons à la lueur de bougies. Et, les enclos non éclairés sont en proie à l'insécurité et exposés aux voleurs de bétail.

Il se réjouit du raccordement prochain de son village au réseau électrique. Avec ce raccordement, il n'auront plus à payer pour le rechargement de leurs téléphones cellulaires au niveau des localités voisines qui disposent de l'électricité, occasionnant parfois la perte de téléphones lors de cette opération.