Sénégal: Investitures dans les listes de la coalition BBY - l'Afp sonne la contestation

«Le Comité électoral national regrette avec la plus grande fermeté le procédé utilisé, lors du dépôt des listes, avec une omerta organisée pour hypothéquer les intérêts d'un allié constant et crédible qui, dès le 10 mars 2014, a décidé, souverainement, de soutenir le président Macky Sall, si les données restaient en l'état», a ajouté encore Alioune Badara Diouck lors de cette rencontre avec les journalistes à la permanence nationale de l'Afp. Et de conclure : «Les instances compétentes poursuivront la réflexion engagée, à partir de ce jour, pour gérer cette situation avec la rigueur qui caractérise le Parti, en toutes circonstances».

Alioune Badara Diouck, vice-président du comité électoral de l'Afp, et compagnie qui se prononçaient pour la première fois sur cette question des investitures à l'issue d'une réunion d'évaluation ont indiqué avoir «relevé et déploré la rupture de la chaîne de concertation, au moment de la phase finale». «Il est difficilement compréhensible qu'un candidat, unanimement désigné par l'ensemble des composantes de Bby, comme par exemple à Malem Hodar en la personne du député sortant Cheikh Ndiaye, soit remplacé au dernier moment par un candidat d'un autre parti, décision qui n'a fait l'objet d'aucune consultation. Bien d'autres cas ont été identifiés», dénonce le porte-parole du jour du comité électoral de l'Afp.

Vingt-quatre heures après la publication des listes de candidats retenues pour les législatives du 30 juillet prochain, l'Alliance des forces de progrès (Afp) sonne la contestation dans les rangs de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby). En conférence de presse organisée ce samedi 10 juin, le Comité électoral national de l'Alliance des forces de progrès a vivement exprimé sa «désapprobation, sans équivoque, par rapport aux résultats des investitures dans les listes de la Coalition BBY. Face aux journalistes, les camarades du président sortant de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, jugeant que ces investitures ne répondent pas aux principes d'équité et de transparence», ont «condamné, avec la plus grande énergie», la procédure qui a abouti à la désignation des 165 personnalités retenues sur la liste de la coalition présidentielle.

