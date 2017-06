Sénégal: Lendemain des investitures au Fouladou - Cascade de frustrations à BBY

Le président de Bby a fait son choix dans la région de Kolda et tous les éléments investis sont de l'Apr. A Kolda département, Sana Kandé et Coumba Baldé auront la redoutable tâche de faire face à l'opposition. Aucun autre responsable du Fouladou ne figure sur la liste nationale de BBY. Chez les alliés, la déception est grande et la « gourmandise » de l'Apr est dénoncée hors micro. Mais le combat sera rude avec la coalition Gagnante conduite par Fabouly Gaye dans le département.

C'est au sein du parti même du président de la République que les réactions d'hostilité ont été les plus sévères et une des responsables, Mame Coumba Cissé, est allée jusqu'à geler toutes ses activités au sein de l'Apr. Les partisans de MameBoye Diao aussi ne sont pas contents. Ils ont sorti un communiqué pour demander à leur leader de venir discuter avec sa base. En attendant cette rencontre, toute activité politique est suspendue du côté de cette sensibilité. La base de Sanoussy Diakhité, DG Onfp, aussi est vite sortie de ses gonds pour dénoncer le choix de Bby. Des séances nocturnes sont organisées pour limiter les dégâts.

Chez les alliés aussi, ca sent le soufre. Les camarades de Landing Savané ont pris une résolution pour demander le départ de leur formation de la coalition dans une rencontre tenue aussitôt après la publication des listes, a indiqué le chargé de communication de la section Aj koldoise. « Nous avons constaté avec regret qu'aucun membre de AJ/PADS/A ne figure sur la liste nationale ni sur une liste départementale. Donc, nous pensons qu'il est grand temps de quitter cette coalition pour que notre parti puisse prendre son destin en main », poursuit Sassoum Leye Kouyaté. Pis, « A Kolda, ce sont tous les alliés qui sont zappés » pour choisir « deux inconnus de l'Apr qui ne peuvent pas être soutenus par notre formation politique». Et M Kouyaté de poursuivre : « Nous disons non ! Nous allons nous démarquer dès maintenant. Nous allons combattre cette liste de Bennoo Bokk Yaakaar par tous les moyens».

Kolda département n'a eu droit qu'à deux représentants sur la liste départementale. Aucun responsable n'a été choisi sur la liste nationale. Macky Sall a oublié le Fouladou sur cette liste. Mamadou Malado Diallo, un des premiers responsables apéristes, reconnait une petite déception mais plaide pour l'unité autour de la liste. « Il faut comprendre le président. Il est difficile de faire un choix. Nous sommes tous méritants. Il faudra se battre pour gagner et poursuivre à gérer le pays. D'autres choses vont arriver ».

CHERIF LEHEIB AIDARA ZAPPE

Parmi les oubliés, on note les alliés les plus remarqués sur le terrain de l'animation politique au Fouladou dont le mouvement Bamtaare Senegal du chef religieux Cherif Leheib Aidara. Nombreux sont ceux qui le voyait sur les listes au vu du travail abattu pour soutenir le président. Les responsables venues nombreuses chez lui à l'annonce des listes ont été vite calmées par le chef religieux. Il a même tenu à ce que des prières soient faites pour le chef de l'Etat, à l'occasion de la conférence religieuse des femmes de Bamtaaré tenue ce dimanche. Cherif Aidara réitère ainsi son soutien sans condition au président Sall et on apport durant la campagne sera déterminant pour la liste BBY au foulaodu mais aussi dans le Balantacounda.

WATTU SENEGAAL DERRIERE FABOULY GAYE

Le choix du patron de l'Apr est tombé pour Kolda département sur Sana Kandé, un géomètre militant des premières heures de l'Apr, ainsi que Madame Coumba Baldé, agent de développement qui a travaillé plusieurs années au sein des ONG. Ce couple aura la lourde tâche de faire face à la liste Gagnante conduite par Fabouly Gaye. Difficile de faire un pronostic entre ces deux listes. Pour cette coalition gagnante, l'absence de Koldois dans la liste nationale a fait jaser. Mais l'espoir de gagner le département a vite aidé à calmer les ardeurs. Rares sont ceux qui doutent dans ce camp de la victoire.

MEDINA YERO FOULAH : MOUSSA SABALY CONTRE AMADOU BALDE

Le même duel va avoir lieu dans le département de Médina Yéro Foulah. Le choix le plus contesté du patron de Bby est celui sur la personne du président du Conseil départemental Moussa Sabaly, par ailleurs conseiller économique et social. Le patron des cotonculteurs est fortement contesté par les partisans du maire de Pata Aliou Baldé, autre militant de l'Apr qui a eu à rempiler à la tête de sa municipalité sans battre campagne. Un accord avait été trouvé dans ce département par les différents responsables pour lui permettre de diriger la liste. Un accord très vite dénoncé par Sabaly qui au finish a été choisi. Mais la clé de la victoire du Bby dépend, selon les différents observateurs de l'engagement de Aliou Baldé, maire de Pata, très populaire dans le Sofagnama et le Jimara. Bby a ici aussi comme adversaire de taille Amadou Baldé de la coalition gagnante. Ancien maire de Médina Yéro Foulah, Amadou Baldé risque de faire regretter au président Macky Sall son choix. Au sein de la coalition gagnante cependant, les partisans de Mamadou Diop Decroix de Aj/Pads avaient dénoncé leur mise à l'écart. Mais les responsables ont sitôt clamé les ardeurs des partisans.

A côté de ces listes favorites, on retrouve celle de Dental Sénégal Actions patriotiques conduite par le secrétaire général de la Crande muraille verte Mamadou Seydi, la seule tête de liste nationale originaire du Fouladou. Un allié qui a vite compris qu'avec l'Apr, Il faut souvent cultiver sa petite parcelle. Sa liste est présente dans 12 départements du pays. D'autres listes sont également présentes au Fouladou. Notamment, celle dirigée par Khalifa Sall avec comme tête de liste Aliou Touré de Rewmi, la coalition de l'ancien Premier ministre A Mbaye conduite par Abdoulaye Thiam Diawara ainsi que les écologistes qui vont être dirigées par Dicory Baldé.