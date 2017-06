La Société nationale d'électricité du Sénégal (SENELEC) a fait l'objet de vives récriminations, samedi et dimanche derniers pour divers motifs. Dans les localités de Mangacounda, Kanéma et Manécounda 2, situées sur la route nationale N°6 à une dizaine de kilomètres (km) de Goudomp (extrême sud de Sédhiou), les populations ont manifesté leur courroux dans la rue pour réclamer l'électrification de leurs villages, menaçant de ne pas se rendre aux urnes le jour du scrutin législatif. Au même moment, à des dizaines de km de là, les femmes de la commune de Tanaff, ont organisé un sit-in pour exprimer leur colère suite aux coupures intempestives du courant électrique.

Après moult requêtes, sans suite, auprès des pouvoirs publics, les populations de Mangacounda, Kanéma et Manécounda 2, situés à une dizaine de kilomètres de Goudomp, chef-lieu de département du même nom, ont investi la voie publique samedi dernier pour crier, à tue-tête, leur souhait de disposer du courant électrique. Leur colère est d'autant plus acerbe que les câbles à haute tension surplombent leurs localités, comme s'ils étaient des citoyens entièrement à part, se sont-ils lamentés tout au long de cette marche pacifique.

S'exprimant au nom des manifestants, le porte-parole du jour Tidiane Sarr, a déclaré que «cette marche est initiée par nous, populations de Mangacounda, Kanéma et Manécounda 2, pour signifier à l'autorité que nous sommes fatigués de vivre dans l'obscurité. Ce village est créé depuis 1800 et regorge cinq pistes, deux écoles dans lesquelles dorment des ordinateurs faute de courant électrique. Nos produits halieutiques pourrissent faute de possibilité de conservation au frais. A chaque fois qu'on en demande, on nous fait croire que c'est en bonne voie», dit-il

A Mangacounda, Kanéma et Manécounda 2, les populations n'ont plus le cœur au scrutin et menacent de s'abstenir lors des législatives du 30 juillet prochain. «Nous sommes laissés pour compte alors que les files haute tension nous dépassent ici comme si le Plan Sénégal émergent est pour les autres. Nous sommes des Sénégalais et non des Bissau-guinéens», lance Seckou Fall, un membre du comité d'organisation.

Partie de l'école de Mangacounda, cette marche pacifique s'est estompée sur la route nationale N°6, à hauteur de Manécounda 2. Elle constitue, selon les organisateurs, le prélude d'une longue série de lutte jusqu'à ce que la lumière du courant électrique jaillisse et les tire des ténèbres socialement inconfortables et économiquement préjudiciables aux revenus de leurs ménages.

SIT-IN DES FEMMES DE TANAFF CONTRE LES DELESTAGES

Les femmes de la commune de Tanaff, membres des différents groupements de promotion économique, ont appelé avant-hier samedi à une journée de sit-in pour exprimer leur colère suite aux coupures intempestives et délestages du courant électrique. En ligne de front contre la pauvreté et l'oisiveté, ces femmes déclarent avoir sollicité des prêts bancaires pour générer des revenus et subvenir à leurs besoins surtout en ce mois béni de Ramadan, propice, dit-on, à une économie structurante.

«Nous avons sollicité des prêts bancaires qui ont été accordés pour développer de petits commerces et subvenir à nos besoins. Mais voilà que les glaces et les produits de frais que nous vendons pourrissent au frigo du fait des nombreuses coupures et délestages du courant électrique. Nous sommes fatigués et même notre forage ne marche plus convenablement. Carton rouge à la SENELEC», ont martelé Mariama Diallo et Adja Aminata Ngom, toutes responsables des femmes de Tanaff, au milieu d'une foule en foulards rouges.

Du côté de la SENELEC, l'on explique que ces coupures sont consécutives aux travaux d'élagage des branches d'arbre qui surplombent les câbles électriques susceptibles de présenter des risques en saison des pluies. Mais, à Tanaff, comme dans le reste des localités environnantes, la colère a fini de gagner les esprits. Et d'autres journées de mobilisation sont annoncées pour amener l'administration de la SENELEC à trouver une solution alternative qui abrégera leur calvaire.