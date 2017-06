Tunisie: Habib Mejri, ancien joueur et entraîneur du CSHL - «La guerre des clans doit cesser»

Voilà pourquoi l'urgence de l'heure demeure à mon avis de réunir tous ces courants autour d'une table. Je suis certain qu'on va découvrir qu'il n'y a vraiment rien d'irrémédiable. Rien qui justifie réellement que la grande famille hammam-lifoise s'entredéchire. Reste à savoir si on est suffisamment mûrs pour cela. Les deux clans doivent se réconcilier, trouver une solution et repartir le plus tôt possible de l'avant. Un faux pas, cela arrive à tout le monde.

Il n'y a rien de grave si on arrive à résoudre ce genre de malentendus qui peuvent quelquefois prendre l'allure d'un dialogue de sourds. Car il faut admettre qu'avec ses traditions et son expérience, le CSHL peut réintégrer très vite la L1.

«Prendre de l'avance»

Certes, le manque d'expérience de certains dirigeants a précipité la descente aux enfers. Certes, beaucoup de gens montrent du doigt la gestion technique de Kamel Zouaghi. Personnellement, je n'adhère pas à ces accusations. L'échec est un tout. Toutefois, je persiste à croire que le CSHL possède un bon effectif capable de le remettre à sa place naturelle, et ce, malgré toutes les difficultés que recèle désormais la L2. On doit entamer la préparation de la nouvelle saison dès maintenant et prendre de la sorte de l'avance sur les autres.