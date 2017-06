Tunisie: Ce ne serait pas suffisant !

La rencontre Tunisie-Monténégro, la sixième et dernière du tournoi de Tunis, devait avoir lieu hier soir. Le tournoi final du Mexique rassemblera du 16 au 18 juin quatre équipes. Le pays hôte est qualifié d'office, l'Espagne et l'Allemagne sont certaines de passer. La quatrième et dernière place ne concerne que l'Estonie, l'Autriche, l'Australie et la Tunisie (par classement de la troisième division à l'issue de la seconde journée des trois tournois).

L'équipe de Tunisie était dans une position confortable après sa montée en puissance au tournoi du Monténégro. On croyait qu'elle allait profiter du double avantage du terrain et du public pour faire briller encore ses couleurs et décrocher son billet un peu tôt pour le rendez-vous du Mexique.

Le résultat pour l'instant est là, bien en deçà des espérances.

La machine s'est grippée face au Kazakhstan lors des deux derniers sets, le doute a gagné les joueurs qui n'ont pas pu gérer la situation.

L'équipe du Kazakhstan n'a rien démontré lors de la seconde journée et s'est inclinée devant la modeste équipe du Monténégro sur un score sans appel.

L'équipe de Taïwan, qui a bien entamé le tournoi en venant à bout du Monténégro par trois sets à un, a posé d'énormes problèmes à l'équipe de Tunisie. Ses services et sa défense ont le plus souvent convenablement marché, permettant à l'ensemble de revenir à la charge à deux reprises.

Les camarades de Khaled Ben Slimène ont trouvé beaucoup d'opposition au cours du set inaugural. L'égalité était parfaite du début jusqu'à la fin de cette manche.

L'équipe de Tunisie, qui y a beaucoup cru, s'imposa finalement 25-23. C'était beaucoup plus facile pour elle au troisième set grâce à un contre vigilant et rapide et des manœuvres bien ponctuées dans la zone arrière 25-17.

Au cinquième set, la tension monte d'un cran, l'équilibre persistant durant une bonne partie. Mettant toutes leurs qualités en évidence, les Tunisiens ont pu finalement tirer leur épingle du jeu (15-12).