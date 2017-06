Tunisie: Wissem Bousnina (joueur du CSHL) - «Tous responsables»

Résultat : les deux clubs cités se sont maintenus et le CSHL a été tout simplement en Ligue 2.

Nos dirigeants et notre staff technique ont manqué de clairvoyance et de stratégie, en pensant que nous sommes sauvés avec 13 points, et ce, après avoir pris des décisions disciplinaires à l'encontre de plusieurs joueurs, ce fut la cassure.L'avenir du CSHL incombe aux responsables de ce prestigieux club. Ils devront préparer une stratégie pour sauver ce club des oubliettes. Il faut aussi désigner un autre bureau plus rigide, plus solide et plus sérieux.