Sénégal: Aliou Cissé, coach des «Lions» - «Très belle manière d'entamer les éliminatoires»

Le sélectionneur national du Sénégal s'estime heureux. Aliou Cissé a déclaré qu'il n'y a pas meilleure manière d'entamer des éliminatoires d'une coupe d'Afrique que par une large victoire comme celle que le Sénégal a infligée à la Guinée-Equatoriale. Pour y arriver l'ancien capitaine des «Lions» confie avoir essayé plusieurs systèmes tactiques pour mieux pallier à sa cascade de blessures pour une rencontre qui intervient dans un contexte particulier (fin de saison, blessures, transferts etc.)

«Je félicite mes joueurs car, il n'a pas évident de réalisation une telle performance au mois de juin. Le contexte est difficile, avec les vacances, les contrats, les descentes pour certains clubs, les blessures, les absences et le Ramadan. Tout cela combiné est difficile à gérer. Mais, en vérité, on a gardé notre espoir, parce qu'on savait qu'avec notre travail, on pouvait gagner le match. En revanche, ce qui a changé par rapport au match de lundi, c'est qu'on a marqué des buts même si c'est au match de lundi qu'il y a eu des choses beaucoup plus intéressantes que le match de ce soir».

«Je constate qu'on a perdu beaucoup de ballons et il y avait de déchets techniques mais nous devons progresser et essayer de nous améliorer là-dessus parce que cette équipe peut faire beaucoup mieux que ça. Même si le mois de juin est dans un contexte difficile, c'était important de rentrer de la plus belle des manières dans ces éliminatoires et on a su le faire avec l'aide des supporters qui sont venus en masse pousser leur équipe à la victoire».

Du système losange 4-4-2 au... 4-2-3-1

«En première mi-temps, on a voulu tenter quelque chose de tactique par un système 4-4-2 en losange. Avec Salif Sane devant la défense, à sa droite Henri Saivet, à sa gauche Idrissa Gana Gueye et Pape Alioune derrière, Moussa Sow et Mama Biramé Diouf. Donc, on a tenté ce système parce qu'on voulait marquer beaucoup de buts. Mais en réalité, on a eu beaucoup de difficultés dans les transitions défensives comme offensives, notamment avec Henri (Saivet) et Gana (Guèye) qui ont beaucoup couru mais qui n'ont pas eu beaucoup de ballons».

A la mi-temps, j'ai décidé de changer notre système de jeu en 4-2-3-1 en décalant Mame Biramé sur le côté droit, Pape Alioune sur le côté gauche et en laissant Moussa (Sow) seul devant puis Henri (Saivet) derrière eux. On a bien terminé la première période et je pense qu'en deuxième mi-temps, on a bien géré surtout avec le rythme qu'on a mis en première période. La victoire est donc amplement méritée pour le Sénégal».

«Gagner et reprendre la tête de poule»

«Ce qui était important, c'était à la fois de gagner contre la Guinée Equatoriale mais aussi de reprendre la tête de la poule, parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas gagné même si on ne perdait pas non plus. Quand on rentre dans ces éliminatoires, il est important de gagner. C'est ce qu'on a su faire et pour le reste de la compétition, nous nous attendons à des matchs difficiles. Mon travail, c'est de constituer la meilleure équipe du Sénégal possible. Je ne suis pas un gendarme et tout le monde y a sa place. Ce qui justifie la titularisation de Moussa Sow ce soir (samedi, Ndlr). Ce qui m'intéresse en tant qu'entraineur c'est l'unité, la solidarité, construire un groupe ou tout le monde pourra intégrer notre style de jeu, le groupe. Ce à quoi je m'efforce depuis que je suis là».

«Sadio Mané a laissé un vide»

«Ne pas avoir avec nous Sadio Mané, qui est un grand joueur est une énorme perte, un énorme vide. Tous les entraineurs aimeraient avoir Sadio Mané et Diao Baldé Keïta dans leur équipe. Si on pouvait faire ce même résultat au mois d'août (face au Burkina Faso en éliminatoires du Mondial Russie 2018) prochain, ce serait extraordinaire. Ce sera un autre match, un autre contexte. Donc, ce sera aussi important pour nous. Nous attendons avec impatience ce match. Je crois qu'on a le temps d'aller nous reposer pour bien préparer le match contre le Burkina Faso avec beaucoup de confiance».

ESTEBAN BECKER CHURUKIAN, COACH DE LA GUINEE-EQUATORIALE : «Les erreurs défensives nous ont coûté chères»

«La Guinée-Equatoriale a bien joué mais au finish c'est le Senegal qui a su concrétiser les actions dans les moments décisifs. L'équipe sénégalaise est composée majoritairement de grands joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens et cette différence s'est faite sentir ce soir (samedi, Ndlr) sur le terrain. Même si l'équipe de la Guinée Equatoriale a bien joué dans l'ensemble, ce sont les erreurs concédées en défense qui nous ont coûté chères comme cette erreur de concentration dés la première minute qui nous a valu un but. J'avoue que même si je suis satisfait de la prestation de mes joueurs néanmoins, je suis déçu par le résultat du match».