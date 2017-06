Sénégal: Campagne accélérée contre le Vih-SIDA - Levée de boucliers du 1juillet au 31 aoùt

Le Conseil national de lutte contre le Sida (CNLS) s'apprête à lancer une véritable campagne de communication de masse à travers le territoire national du 1er juillet au 30 août. Plusieurs interventions phares sont prévues au programme de cette large offensive préventive. Semaines régionales de lutte contre le Vih, formation de volontaires dans cinq régions, mobilisation sociale activée dans les zones frontalières et les plages. En prélude à cette campagne accélérée contre le Vih-Sida, la presse a été associée à un atelier d'orientation tenu hier, dimanche 11 juin dans les locaux du CNLS pour harmoniser le partenariat avec les médias.

En vue d'atteindre les objectifs d'élimination du Vih en 2030, la Sénégal entreprend une campagne d'accélération et de renforcement de la sensibilisation sur l'ensemble du territoire national du 1er juillet au 30 aout prochain. Tout en vulgarisant avec force l'information sur le Vih, il s'agira aussi de booster les indicateurs de cette pandémie au Sénégal par une forte réduction de la transmission chez les populations les plus exposées. Le programme très chargé de cette vaste offensive a fait l'objet hier, d'une présentation détaillée lors de la journée d'orientation du partenariat entre le CNLS et les médias.

Des moments d'intenses échanges dont l'occasion a été saisie par la chargée de communication du CNLS et journaliste Seynabou Mbodj pour revenir sur la pertinence de cette stratégie initiée contre le vih notamment envers les populations vulnérables de plus en plus exposées. Six régions sont ainsi ciblées notamment les zones Sud et Sud-Est dont la prévalence est la plus élevée.

Toujours selon la chargée de communication du CNLS, la campagne mettra également l'accent dans des zones carrefour en ciblant les populations en constante mobilité dans les marchés hebdomadaires, les sites touristiques, les orpaillages très fréquentés par les femmes et les gares routières. La campagne accélérée vise aussi les jeunes filles et jeunes garçons dont l'insouciance les expose gravement à la contamination.

Les camionneurs, pécheurs et autres groupes vulnérables ne seront pas en reste dans cette croisade tous azimuts par des ateliers de plaidoyer en direction des leaders d'opinion. Quant aux organisations de mobilisation sociale, elles seront suivies par des séances de dépistage. Cependant, pour que ces interventions aient l'impact attendu, le CNLS s'est mis à concocter des slogans du genre : «Ensemble mettons fin au vih» ; «Je suis force de sécurité, le préservatif est ma sécurité» ; «L'abstinence est ma façon de dire non aux ist et au sida» ; «Le dépistage avant le mariage» etc.

L'atelier a également été une occasion pour d'autres responsables du CNLS de revenir amplement sur la situation épidémiologique du pays et des attentes sur le partenariat avec la presse.