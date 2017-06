Togo: « Achetez des chaussures avec vos primes », Adebayor à ses coéquipiers

Le Togo s'est montré héroïque dimanche à Blida devant l'Algérie (0-1) lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. Avec un groupe jeune et sans grande expérience, Emmanuel Adebayor faisait figure de guide une nouvelle fois.

C'est donc sans se tromper qu'il a pris la parole dans les vestiaires après la rencontre: « Aujourd'hui, le Togo était debout mais pour qu'on soit plus fier encore, il faut gagner le prochain match. Qu'il soit amical ou officiel, on doit gagner les prochains matchs. Aux entrainements, on doit être à fond, s'il faut mettre des coups, on va mettre des coups« .

Il a poursuivi en incitant ses jeunes coéquipiers au travail: « Les joueurs qui sont à Lomé, en vacances, je veux tous vos numéros. On va s'appeler, on va s'entrainer ensemble. Il n'y aura pas de vacances pour qui que ce soit. On va faire un programme et travailler ensemble« .

Pour finir, le joueur d'Istanbul Basaksehir invite ses coéquipiers à faire bon usage de leurs primes de matchs: « Je ne veux plus revenir et qu'on me dise qu'un joueur n'a pas de vissé. Que quelqu'un n'arrive pas à jouer en moulé. Achetez le matériel de travail avec vos primes de stage ou de matchs. C'est très important. Arrêtez d'acheter les tablettes, les chargeurs, etc. Les grands joueurs, c'est le matériel de travail« . Un discours qui a reçu l'assentiment du groupe.