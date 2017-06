La publication des listes des candidats pour les élections législatives continue de diviser les militants. Certains candidats a la députation ne font pas l'unanimité. Des menaces de vote-sanction planent partout dans la région de Diourbel. Mais les responsables qui veulent respecter la discipline de parti cherchent à dissuader les frustrés.

Les investitures sur les listes des partis et coalitions en lice pour les élections législatives de juillet prochain font couler beaucoup d'encre et de salive. Apres la publication des listes, les militants et les responsables de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar ne cessent de dénoncer le choix du Président de la coalition, en l'occurrence Macky Sall. Au niveau de Diourbel, ce sont le maire Malick Fall et Mme Sadio Konaté qui vont diriger la liste de la coalition présidentielle. Mais, si certains militants ont décidé de soutenir la liste de la coalition Bby, d'autres par contre menacent de voter contre.

Les militants proches de la député Maguette Tall sont ainsi très remontes contre le choix du Président Macky Sall. Selon eux, il est incompréhensible qu'elle ne soit pas reconduite sur la liste à la députation. Mbaye Wilane explique ; « le Président Macky Sall devrait discuter avec notre responsable Magatte Tall, une militante de la première heure de l'Apr. Nous n'accepterons pas cela. S'il ne discute pas avec elle, nous menaçons de voter contre la coalition Bennoo Bokk Yaakaar. Depuis 2ans, nous ne sommes pas informés de la vie du parti et nous sommes écartés dans les réunions par les autres responsables. Notre responsable est en train de nous dissuader pour nous faire changer de décision ».

Pour Mme Aida Dieng, une autre militante, « il est inacceptable qu'on confie notre parti à un mouvement politique ». Pour le Maire de Patar Mbaye Samb, la suppléante de la liste de la coalition Bby « Amy Tine est une opposante et a même battu campagne contre le OUI au référendum. Cette dernière a été investie a la 10ème place sur la liste proportionnelle du Pnls Galgui aux dernières élections locales ». Selon lui, les militants de l'Apr de Patar ne se retrouvent sur cette liste., « Nous sommes considérés comme des mouchoirs à jeter », a t -il martelé.

BAMBEY, UN SCRUTIN QUI S'ANNONCE SERRE

Au niveau de Bambey, ce sont le maire de Keur Samba Kane Ibrahima Khalil Fall, haut conseiller des collectivités territoriales, et Mme Bousso, la Présidente des Groupements d'intérêt économique de Diourbel qui vont diriger la liste de la coalition Bby. Ces responsables feront face à Mme Fatou Sène, la présidente du Conseil départemental, et au vice-président de la dite structure Abdou Sène de l'Alliance nationale pour la démocratie dirigée par Aida Mbodj. En face, on retrouvera aussi Wattu Senegaal dirigée par Abdoulaye Diouf et Ndèye Fatou Sylla. Pour l'ex-député libéral Yakhoba Diouf, cela reflète la position de la fédération. « Ce n'est pas le Pds qui a investi donc nous n'avons pas beaucoup d'espoir sur cette liste de la coalition gagnante Wattu Senegaal. Cependant, je continuerai à travailler au sein du PDS », a-t-il soutenu avant de signifier que la base va se réunir pour apprécier la situation.

Dans la commune de Bambey, la coalition Bby a investi seulement Mme Coumba Diop comme suppléante, laissant en rade Moustapha Ngom et Maimouna Diallo. Cette dernière déclare : « nous avons été zappés dans les investitures. Je suis une militante de première heure de l'Apr. C'est le ministre Mor Ngom qui est l'origine de cette situation. Nous allons nous conformer à la discipline du parti », a-t-elle néanmoins lancé. Moustapha Ngom, un autre responsable de l'Apr, soutient pour sa part qu'il attendait une forte représentativité des jeunes dans la liste Bby. « Les jeunes se sont distingués dans les moments les plus difficiles de notre parti », a-t-il dit avant d'ajouter que « nous allons battre campagne pour la victoire de la coalition ».

Des Mbacké-Mbacké investissent le terrain politique

Les marabouts Mbacké Mbacké ont investi le terrain politique. Après Serigne Bara Doly et Serigne Modou Kara Mbacké, c'est au tour de Serigne Abdoulahat Mbacke Gaindé Fatma de s'impliquer dans les élections législatives du 30 juillet comme tête de liste de Touba. L'ex-député libéral Serigne Sidy Matar Mbacké, est tête de liste au niveau de la coalition dirigée par Dr Abdoulaye Niane. Dans la foulée ; il déclarera : « chaque jeune marabout qui croit à des convictions, instruit et drainant du monde peut faire la politique. Ceux qui poussent aujourd'hui les marabouts à embrasser la politique est le fait qu'ils n'ont plus confiance aux politiciens qui ne peuvent pas prendre en charge leurs préoccupations ». Toutefois, il a estimé que la politique doit être basée sur des valeurs et sur des vertus.

Le maire de la commune Typ juge pour sa part normal que le religieux s'implique dans la vie politique. Pour Serigne Bassirou Mbacké, la religion et la politique peuvent aller ensemble et faire bon ménage. « Celui qui guide les talibés peut diriger en politique. Ce sont deux choses inséparables ». Ce responsable a néanmoins préféré ne pas figurer dans aucune liste de coalition. « Ce qui est mauvais, c'est de faire une politique politicienne basée sur des invectives et des contrevérités».