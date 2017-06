Angola: Bengo - João Lourenço va réaliser les aspirations des Angolais

Caxito — Le candidat du MPLA à la présidentielle du 23 août prochain, João Lourenço, est le seul qui pourrait réaliser les aspirations du peuple angolais, en particulier celles de jeunes, a affirmé le week-end dernier, à Caxito, le premier secrétaire provincial du parti à Bengo, João Bernardo de Miranda.

Intervenant au cours d'un meeting, qui a servi de présentation publique du candidat João Lourenço, le dirigeant a fait savoir que l'Angola nécessitait d'un leader avec une préparation adéquate et l'esprit d'abnégation pour continuer à préserver l'unité et la réconciliation nationale.

Il a déclaré que pour le bien de tous les Angolais, on ne devait pas arrêter et ni briser la chaîne de succession initiée par Agostinho Neto et actuellement le Président José Eduardo dos Santos.

« Le premier Président Agostinho Neto, qui a mené la lutte pour la libération nationale et a proclamé l'indépendance nationale, était un homme surdoué et très sérieux, alors que le second et l'actuel, José Eduardo dos Santos, est l'un des hommes d'Etat les plus brillants de notre époque (...) », a-t-il souligné.

Selon l'homme politique, le peuple angolais a besoin d'un président qui pourrait conserver le respect et l'admiration que le monde a de l'Angola.