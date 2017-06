Des personnes en situation d'indigence, au nombre de 885, ont reçu hier, jeudi 8 juin, un kit alimentaire des mains des responsables du centre de l'Agence des musulmans d'Afrique (AMA) de Sédhiou en appui aux besoins du mois béni de Ramadan. Parmi les bénéficiaires figurent 85 agents en service à AMA. Le directeur du centre, Saïd Oubary, a indiqué que ce soutien entre dans le cadre d'un geste de solidarité que développe son agence en direction des personnes en situation d'indigence pendant le mois de Ramadan.

L'Agence des musulmans d'Afrique (AMA) a renouvelé son pacte de solidarité à l'endroit des personnes en situation d'indigence en ce mois de Ramadan. Hier jeudi, elle a procédé à la remise des dons alimentaires, sous forme de kits, à 885 personnes. «Comme vous le savez sans doute, l'islam est une religion de paix et de solidarité. Cette année également, nous avons procédé ce jeudi à la remise de kits alimentaires aux personnes en situation d'indigence», a déclaré Saïd Oubary, le directeur du centre de AMA/Sédhiou.

Il ajoute que «ce don se compose de 25 kilogrammes de riz, d'un kilogramme de lait en poudre et de deux litres et demi de lait. Les bénéficiaires sont au nombre de 885 dont les 85 membres en service à AMA. La commune de Sédhiou totalise 360 bénéficiaires, 85 dans la zone du Pakao, 75 dans le Boudié, 110 dans le Sonkodou, 50 dans le Kabada et 105 dans le Diassing».

Cette opération ne concerne que les départements de Sédhiou et de Bounkiling, Goudomp étant comptabilisé dans le lot que l'agence de Ziguinchor doit prendre en charge en raison, ajoute Saïd Oubary, le directeur, du fait de la proximité avec cette région.

L'adjoint au maire de la commune de Sédhiou, Abdoulaye Coly, qui était à la cérémonie officielle de remise, a fait observer que «ce geste est d'une très grande signification sociale dans un contexte de précarité de nombre de ménages. Le soutien aux nécessiteux est un devoir moral et AMA en a fait un sacerdoce pour aider les indigents».

Parmi les bénéficiaires, Ami Collé Ndiaye et Ansou Diatta ont témoigné de leur satisfaction après réception de leurs kits, non sans faire remarquer que, «certes, la quantité importe pour beaucoup, mais le fait de penser aux plus nécessiteux est un élan de partage à saluer».