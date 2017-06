Cote d'Ivoire: High tech - Google veut remplacer le SMS par le RCS

Pour la suite, je peux vous assurer que nous n'allons plus rien lâcher. Maintenant, ce sont les quatre matches des… Plus »

Bien avant, le site a fait remarquer que les applications de messageries instantanées sont plus utilisées par les mobinautes parce qu'ils " permettent en effet d'échanger gratuitement des messages, des contenus et sont très massivement utilisées. En volume, ce type de messages dépassent désormais les SMS".

L'idée est bien de remplacer le SMS par le RCS, il ne s'agit donc pas d'une énième application tierce. Comme son nom l'indique, le RCS permet d'échanger simplement pendant la conversation textes, documents, images et vidéos. Il permet par ailleurs d'engager des discussions de groupe Comme les MMS ?, pas exactement puisque le RCS n'impose en théorie pas de limite de taille. Et tous les types de documents peuvent être échangés comme sur une messagerie instantanée. Bref, il peut devenir un outil de travail collaboratif, a précisé la source.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.