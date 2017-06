Les investitures ont laissé des séquelles dans les rangs des libéraux à Rufisque. Le choix d'Alioune Mar comme tête de liste départementale de la coalition n'a pas eu l'heur de plaire à la tendance dirigée par le maire de la ville de Rufisque. Daouda Niang et ses partisans ont tenu un point de presse, ce samedi, au CRFPE de Rufisque, pour « rejeter catégoriquement » le choix fait par la direction du parti.

Les investitures pour les législatives ont laissé des fractures béantes dans les rangs du Parti démocratique sénégalais (Pds). La fédération départementale de Rufisque connait des déchirements atroces au lendemain de la publication des listes des candidats investis sur la liste de la Coalition Gagnante Wattu Sénégal. L'investiture du maire de la commune de Rufisque Ouest, Alioune Mar comme tête de liste départementale est restée au travers de la gorge du maire de Rufisque Daouda Niang et ses partisans, notamment Ahmet Diagne Ndir de la section Pds de Yenne.

Relégué à la 43ème place sur la liste nationale de la coalition, le maire de la ville a eu du mal à accepter les choix de sa formation politique et a décidé d'entrer en rébellion avec des responsables des fédérations de Rufisque et Bargny. « C'est la deuxième fois que l'on me joue ce tour. La première fois, c'était il y a 25 ans et je suis allé vers mon adversaire pour lui proposer d'être son directeur de campagne », a dit Daouda Niang plein d'amertume. Une situation qu'il n'est pas prêt de renouveler : « aujourd'hui, je suis à un stade où je ne peux plus encaisser certaines choses parce que je suis avec des personnes qui étaient là pendant les années de braise et avant ceux qui sont aujourd'hui choisis » a-t-il dit.

Daouda Niang ajoutera par ailleurs avoir tout fait pour la promotion d'Alioune Mar. D'ailleurs, dans sa résolution, le camp de l'édile de Rufisque dit « dénoncer avec véhémence la non validation des choix faits par la base de manière démocratique ». En effet, Ahmet Diagne Ndir de Yenne rappelle, qu'à l'occasion d'une rencontre tenue au Centre national de formation et d'action de Rufisque, « le parti avait lancé un programme de redynamisation.

Et à ce titre, les responsables avaient été invités à descendre au niveau des bases pour recueillir leur avis et faire les investitures ». C'est ainsi que la base avait porté son choix sur lui et sur Daouda Niang. « Mais ce choix a été violé par la direction du parti qui a décidé de porter son choix sur une personne qui n'est jamais sortie du cadre de sa commune alors que nous, nous avons fait le tour de 12 collectivités du département pour remobiliser et redynamiser le parti. » Une raison suffisante, selon Ahmet Diagne Ndir, pour rejeter ces investitures qui ne sont que l'œuvre « d'êtres humains faillibles, ni de Dieu ni du prophète » a-t-il dit. Selon Daouda Niang, « tous ceux qui sont avec Alioune Mar avaient laissé le parti pour installer Mamaya Sène ». Ce qui lui a fait dire que « la direction du parti avec à sa tête le coordonnateur Oumar Sarr, vient de fragiliser les structures et d'ouvrir une boîte à pandore ». Toutefois, Daouda Niang et ses partisans n'ont pas été volubiles sur leurs intentions de vote pour les élections du 30 juillet et ils n'ont pas dit s'ils allaient soutenir la liste ou brandir le vote sanction.

ALIOUNE MAR MINIMISE DAOUDA NIANG ET CIE

Après cette sortie, la tête de liste départementale de Wattu Sénégal n'a pas tardé à réagir. Alioune Mar reste ferme vis-à-vis de « frère ennemi » : « je n'ai jamais compté sur le vote de Daouda Niang et de ses courtisans ». Cela dans la mesure où, persiste-il, « Ils sont quantité négligeable. Ils ne peuvent ni faire gagner le Pds ni le faire perdre. Ma mission c'est de relever le score minable de 900 voix qu'avait fait Daouda Niang, lors des dernières élections locales à l'Est. Le parti m'a donné comme mission d'élever le score de Daouda Niang de 960 voix sur 16.000 votants, à 2000 et quelques voix à l'Est. Il faut savoir que là où il a voté, il n'a obtenu que 14 voix. Je dis que Daouda Niang n'a qu'à aller à l'Apr, il n'a qu'à voter pour l'Apr. Daouda Niang n'a jamais rien gagné au Pds. A partir d'aujourd'hui, tous ceux qui soutiennent Daouda Niang n'ont qu'à aller voter pour l'Apr », a dit le maire de la commune de Rufisque Ouest.

SAINT-LOUIS- ZAPPES DES LISTES, LES SOCIALISTES SE DISENT FRUSTRES...

Ca sent le sent le roussi entre Socialistes et Apéristes a Saint-Louis. «Nous ne comprenons pas que la Direction du parti ait pu laisser la LD s'emparer du siège de son député sortant surtout que l'APR se réserve l'autre siège et les deux (2) suppléants. Est-ce que cela veut dire que BBY n'a plus besoin des Socialistes ? Nous exigeons la réparation de cette injustice» , assène, sous le couvert de l'anonymat, un responsable socialiste à Saint-Louis. Avant d'enchainer : «S'il est vrai que le président du Haut Conseil a été élu grâce aux voix de l'APR, il est tout aussi vrai que le maire de Saint-Louis n'aurait jamais gagné la mairie sans les électeurs socialistes. Il s'agissait d'un partenariat gagnant».

PDS-AMINATA LO CLAQUE LA PORTE DE WATTU SENEGAAL

L'ancien ministre sous Wade n'est plus de la course pour les législatives avec la « Coalition gagnante Wattù Senegaal ». Investie sur la liste de la coalition du Pds et ses alliés, dans une position qui n'agrée guère sa formation, Aminata Lo n'a pas tardé à claquer la porte de la coalition dirigée par Abdoulaye Wade, informe-t-on. La présidente de l'Alliance Patriotique pour l'Emergence et le Libéralisme APEL/3J, n'est pas contente du sort que lui ont réservé Oumar Sarr et Cie.

TOUBA - L'HONORABLE DEPUTEE AÏDA GAYE CLAQUE LA PORTE DU PDS...

Investie à la 34ème place sur la liste nationale de la coalition Gagnante, l'ancienne députée libérale de Touba et responsable des femmes du Pds vient de claquer la porte des "Wade ". Aïda Gaye, qui parle de tentative d'humiliation de la part de son parti naturel, dit décider de prendre ses responsabilités et de battre le fer pendant qu'il est encore chaud. A la question de savoir la destination à prendre, Aïda Gaye se voudra claire. « Pour le moment, ma préoccupation première est de demander à tous ceux qui me font confiance de croiser les bras. Nous ne soutiendrons pas cette coalition parce qu'il s'agit d'apporter une riposte à une provocation et de sanctionner une trahison ».