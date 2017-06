L'équipe du Sénégal s'est idéalement lancée dans les éliminatoires de la Can 2019 en s'offrant samedi au stade Léopold Senghor, les trois points de la victoire face à une accrocheuse équipe de la Guinée équatoriale (3-0). Auteur d'un doublé, Moussa Sow a mis le Sénégal dans la voie avec un but matinal, marqué de la tête après 48 secondes de jeu, puis par un second but qui libère définitivement le public. Avant que Idrissa Gana Guèye ne débloque son compteur avec les Lions par un but qui s'est avéré précieux car permettant au Sénégal de virer à la première place du groupe A à la fin de cette première journée devant le Madagascar vainqueur du Soudan (3-1).

Le Sénégal a réussi une bonne entame dans les éliminatoires de la Can 2019 en surclassant samedi au stade Léopold Senghor la Guinée équatoriale (3-0) pour le compte de la première journée.

Le Sénégal engage bien les débats mais tarde à asseoir son jeu face à une équipe équato-guinéenne joueuse avec un jeu de triangle à partir du milieu de terrain qui donne bien du souci aux poulains d'Aliou Cissé. Ils se montrent même menaçants comme sur ce tir de Zarandona et sur ce coup franc bien exécuté de Nicolaus Martinez à l'entrée de la surface des Lions. Sans être archi-dominateurs, les Lions réussissent à conserver ce court avantage à la pause.

Au retour des vestiaires, le banc équato-guinéen bouge avec les entrées d'Enrique Sonobua et de Elong Néra. Le Sénégal qui aborde la deuxième période au petit trot parvient cependant à hausser le ton à la 63e minute à l'image de cette belle combinaison entre le milieu de terrain Henri Saivet et Mame Biram Diouf. A la 65e minute, Ismaïla Sarr est lancé sur le flanc de l'attaque en remplacement de Mame Biram Diouf. Le Sénégal multiplie les assauts. L'arrière gauche des Lions, Adama Mbengue fait parler sa force de frappe sur ce tir des 25 mètres détourné en corner par le portier adversaire. Kara Mbodji s'y met avec cette tête qui rate le cadre. Déséquilibré dans la surface, le remuant Ismaïla Sarr se voit également refusé le penalty (68e). Finalement ce sera Moussa Sow qui délivre le public sénégalais en reprenant un centre en retrait de Idrissa Gana Guèye (2-0, 73e).

Idrissa Gana Guèye débloque son compteur

Libérés, les Lions dominent et sont sur tous les bons coups. Moussa Sow encore lui sera à deux doigt d'une triplé après une belle passe sur le dos de la défense de Henri Saivet. Mais le portier équato-guinéen s'interpose (81ème minute). Le Sénégal tient le bon bout et termine la rencontre en trombe. Déjà auteur d'une passe décisive, Idrissa Gana Guèye va clôturer la marque en reprenant un pointu qui avait heurté le poteau. Le milieu d'Everton débloque du coup son compteur but avec la sélection nationale. «Il va devenir payer une pénalité pour avoir tardé à le faire», ironise Saer Seck, en marge de la rencontre.

Mais, l'ancien sociétaire de Diambars, permettait surtout au Sénégal de devancer au classement l'équipe de Madagascar qui s'est imposé vendredi dans l'autre rencontre du groupe face au Soudan (3-1).

Me AUGUSTIN SENGHOR PRESIDENT FSF : «Un bon viatique pour la suite des éliminatoires»

Me Augustin Senghor a qualifié la victoire obtenue par les Lions contre la Guinée équatoriale comme un «bon viatique pour la suite des éliminatoires de la Can 2017». Le président de la Fédération sénégalaise de football pense que les joueurs ont fait le job et ont bien négocié la rencontre. Il demande cependant de garder le cap au stade Léopold Senghor en perspective des qualifications à la coupe du monde.

«Les joueurs ont fait le job»

«Il faut retenir que les joueurs ont fait le job. C'était important de démarrer avec une victoire. C'est une victoire confortable pour confirmer notre leadership dans ce football lors de la première journée. Ce, malgré la victoire de l'équipe de Madagascar contre le Soudan (3-1) dans l'autre rencontre de la poule A. Nous avons terminé la première journée à la 1ère place. Nous voulons garder cette position jusqu'au bout. Je pense que cette victoire est un bon viatique pour la suite des éliminatoires de la Can et du Mondial 2018. Même si cela n'a pas été facile, les joueurs ont su être patients et construire une victoire confortable. C'est ce qu'il fallait retenir. A un certain moment, seule la victoire est belle et ils nous l'ont donné.

Il y a certains facteurs. On a six à 8 joueurs qui peuvent prétendre à une place de titulaire et qui sont absents. Il y a eu des moments difficiles aussi. L'état du terrain et la fin de saison, il y a d'autres facteurs qui pouvaient jouer négativement mais les joueurs ont bien négocié ce match en marquant très tôt et surtout dans les moments de temps faibles. Ils ont gardé leur homogénéité qui leur a permis en fin de match de venir à bout de l'équipe de Guinée équatoriale qui était juste venir pour défendre. Car, tout le long du match nous n'avons pas vu d'action dangereuse de cette équipe dans notre camp. On renoue avec la victoire.

«L'essentiel était de garder le cap dans notre stade»

Les matchs nuls, c'était dans le cadre des matchs amicaux. L'essentiel était de garder le cap dans notre stade Léopold Senghor et de toujours gagner chez nous. Il faut continuer. Que ce soit pour la Can que pour la Coupe du monde. Quand nous récupérerons les éléments manquants, l'équipe sera plus forte.»

PAPE ALIOUNE NDIAYE MILIEU DES LIONS : «Ce qui était important est de commencer par une victoire»

« Le match était loin d'être évident ; mais on a montré que l'on avait du cran et que le Sénégal est une grande nation de football. On est juste concentré sur nous même. Aujourd'hui, ce qui était important est de commencer par une victoire. Il faudra rester costaud et être positif. Tout ce que l'on retient c'est la victoire et on a travaillé dure pour arriver là. Quant à Gana, c'est Gana. Il est tout simplement magnifique»

LAMINE GASSAMA DEFENSEUR DES LIONS : «On a engrangé de la confiance et c'est bon pour la suite»

«On a gagné sans concéder de buts. Tout le monde est content du résultat. On a engrangé de la confiance c'est bon pour la suite. Je suis sorti car j'ai senti une douleur derrière le genou. Cela n'avait pas l'air méchant mais comme je n'étais plus à 100%. J'ai préféré sortir et le coach a fait entrer un joueur qui était en pleine possession de ses capacités. Concernant mon avenir en club, le mercato vient de commencer. Je suis en Turquie et s'il y a des possibilités, je les étudierais pour avoir mieux. Je tire un bilan positif en club.»

ABDOULAYE DIALLO, GARDIEN DES LIONS : «Gagner et marquer des buts, c'est parfait !»

«Beaucoup de gens disaient que l'on ne marquait pas de buts. Aujourd'hui, on a gagné. Gagner et marquer des buts, c'est parfait. C'est toujours un plaisir de jouer pour son équipe nationale et j'ai pris du plaisir. Aujourd'hui, je n'ai pas eu grand-chose à faire».

KALIDOU KOULIBALY, DEFENSEUR CENRTRALS : «C'était important de renouer avec la victoire »

« La Guinée équatoriale est une équipe dangereuse. On les a bien regardés. C'était très important de marquer ce premier but pour nous mettre en confiance. Finir avec une victoire de 3 à 0 et ne pas prendre de buts, c'est important pour nous. C'est une belle soirée pour le Sénégal. On peut dire ce que l'on veut mais l'essentiel était de remporter les 3 points. Nous l'avons fait. Maintenant, il faut songer au prochain match. C'était important de renouer avec la victoire. Cela faisait longtemps que le l'on ne gagnait pas. Nous l'avons fait aujourd'hui. Il faut regarder le futur».