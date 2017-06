analyse

La problématique de la sécurité en mer soulève un certain nombre de questions interpellant les acteurs de la pêche, les organisations professionnelles et les autorités de tutelle. Entre la volonté d'application et l'applicabilité du Code de la pêche d'une part (gouvernance du secteur de la pêche) et la volonté de garder des pratiques d'une autre ère (considérations d'ordre sociologique rejetant certaines recommandations) des interrogations persistent. Au bout du compte, des efforts réels sont enregistrés, de manière pratique, dans l'usage du «Global position system», le Gps Magellan et d'une manière générale les nouvelles technologies de l'information et de la communication (Tic - focus sur le téléphone cellulaire).

Des responsables d'organisations professionnelles et faîtières, des acteurs à la base interrogés ont apprécié la problématique de la sécurité en mer. Ils militent pour des dispositions limitant ou arrêtant les hécatombes suite à l'inobservation des règles de sécurité en mer. Pour cela, le bulletin de la météo très révélateur et indicateur des conditions de la navigation maritime constitue un support de taille de la sécurité en mer. Il est à partager quotidiennement par les comités locaux de gestion de la pêche artisanale avant toute sortie en mer.

Gaoussou Guèye, le président de l'Aprapam, interpellé sur la question de la sécurité en mer, s'est en grande partie prononcé par rapport au port du gilet de sauvetage, les embarcations, le marin-pêcheur, et le statut du capitaine de la pirogue en plus de son degré de responsabilité dans la prise en charge d'un équipage en mer. A l'en croire, le port du gilet de sauvetage n'est qu'un élément du dispositif de la sécurité. Suffisant pour qu'il invite à la réflexion sur le nombre de gilets de sauvetage mis à disposition ou subventionnés par rapport au nombre de pirogues ciblées, d'une part, et le nombre potentiel de passagers à transporter par les embarcations, de l'autre.

Selon lui, le programme des 20.000 gilets de sauvetage intéresse 20.000 pirogues suivant des projections, mais prend en compte combien d'équipages. Il invite à une homologation du gilet de sauvetage pour un usage et sans réserve de la part des acteurs. En plus de l'immatriculation des pirogues et de la volonté affichée du permis de pêche, il en appelle à revoir le statut du marin-pêcheur et du capitaine de la pirogue.

Le marin-pêcheur, pour lui, est un acteur de développement dans la chaîne de production et la chaîne de valeurs des produits halieutiques. Cela suppose une protection, une assurance des risques et de l'intégrité de ce dernier. En plus, sa réflexion s'est élargie au capitaine de la pirogue, un acteur important de la sécurité de l'embarcation et de l'équipage. A son avis, la formation du capitaine de la pirogue ou le renforcement de ses capacités à des techniques de gestion de son équipage et de son embarcation est une nécessité impérieuse. Car, ce dernier, une fois, informé et avisé, va partager avec ses matelots les dispositions apprises, comme le port du gilet de sauvetage.

En ce qui concerne la pirogue, des problèmes de flottabilité sont de plus en plus dénoncés. Les piroguiers ou marins-pêcheurs conçoivent sur mesure les embarcations sans l'observation de certaines normes ou dispositions de sécurité. De nos jours, dans les embarcations, des notions élémentaires de sécurité sont ignorées ou ne sont pas respectées. Il n'y a pas de sacs de sable, ni pagaie, ni ancre, encore moins de câble d'arrimage ou d'amerrissage ne sont abord des pirogues. Une panne de pirogue, une météo défavorable, une houle sonne la catastrophe.

Cependant il faudrait aussi faire avec les stéréotypes socioculturels. En atteste, la volonté de ne pas se départir de considérations d'ordre sociologique du genre: «un homme ne met rien sur le dos et c'est aux femmes de porter des bébés à califourchon». Nonobstant, un constat réel est là. Des pêcheurs communiquent, lors de longues randonnées en mer, avec leurs familles via les téléphones cellulaires. Mieux, ils louent les avancées des Tics notamment le Gps les aidant à se repérer dans l'espace maritime ouest africain.

L'autre exemple, c'est que des pêcheurs se targuent de localiser la ressource (les poissons) à partir du Gps. Des bancs de poissons sont localisés et traqués à partir du Gps des jours durant. Et, des sceptiques s'interrogent: le business qui se développe autour de cet instrument devenu, à coup sûr, un élément incontournable, n'est-il pas une source de pillage ou de gaspillage des ressources halieutiques ?