Tunisie: Mohamed Ali Mahjoubi (ancien international) - «La relégation fait très mal»

Maintenant, il faudra tirer les leçons de la déconvenue de la chute et penser à la reconstruction de l'équipe. En ce qui concerne l'ASMarsa, mon premier club du cœur, beaucoup d'erreurs survenues tout au long de la saison 2016/2017 sont à éviter à l'avenir.

Il y a en particulier la monumentale bourde consistant à l'enrôlement bizarre de quatre entraîneurs pour la même saison. Ce genre de décisions hasardeuses est destructeur pour le jeu et pour la motivation des joueurs.

Il est vrai que l'entame de la préparation a été un échec sous la houlette de Buscher, mais le changement fréquent des entraîneurs n'est pas la bonne solution.

Maintenant que le dernier coach enrôlé, en l'occurrence Tarek Thabet, a quand même fait du bon travail, à mon avis, il faudra lui refaire confiance pour la saison 2017/2018 et lui laisser le temps et la liberté totale de reconstruire l'équipe et lui donner un style efficace. Il en est capable.

En plus de la compétence et du sérieux de Tarek Thabet, les responsables de l'ASM doivent souder leurs rangs pour l'intérêt du club et œuvrer à motiver les joueurs.

Ces derniers, qui sont, selon moi, les premiers responsables de la rétrogradation, auront devant eux toute une saison pour se racheter et honorer leur contrat afin de regagner rapidement la Ligue 1.

Dès maintenant et sans la moindre temporisation, il faudra passer à l'évaluation de ce qui a été fait et ce qui ne l'a pas été afin de mettre en place le processus servant à retrouver l'élite en Ligue 1.

A défaut de cela, l'on risque de rater l'opération sauvetage du grand club qu'est l'Avenir Sportif de La Marsa. Et dans ce cas, le retour parmi les grands risquerait de se faire attendre plusieurs saisons encore. La réaction de toute la famille marsoise se doit d'être à la fois rapide et édifiante».