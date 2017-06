La publication des listes des candidats investis pour les élections législatives du 30 juillet prochain suscite commentaires et indignations dans les rangs des différents états-majors politiques de la région de Sédhiou. Si la satisfaction est grande chez les heureux présélectionnés, à l'inverse c'est la grogne et la contestation chez les recalés. Un parfum de vote-sanction embaume déjà certains milieux, selon des indiscrétions généralement crédibles.

La configuration des listes en vue des élections législatives du 30 juillet fait l'objet d'appréciations diverses au sein des différents états-majors politiques de la région de Sédhiou. Dans le département de Sédhiou et pour la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, c'est Abdoulaye Diop, maire de Sédhiou et directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) et Najakhanko Sané qui sont investis titulaires pour conduire la liste et ils sont respectivement suivis dans l'ordre, homme et femme, par Boubacar Biaye et Khadiata Aïdara au titre de suppléants. Et selon certaines indiscrétions, le maire Abdoulaye Diop aurait proposé le maire de Marsassoum Sény Mandiang dont le nom a été supprimé par le mandataire national Benoit Sambou en conflit ouvert avec Abdoulaye Diop et cela, depuis des années.

En cas de victoire de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, le titulaire va-t-il démissionner du Cosec pour siéger au parlement ? Pas vraiment évident à priori comparativement au rang et avantages poste pour poste. Dans ce cas précis alors, c'est assurément Boubacar Biaye, le député sortant de Sédhiou qui occupera le poste. Boubacar Biaye ayant essuyé de nombreuses critiques jusque dans son entourage immédiat (discorde avec ses vice-présidents et secrétaire général) dans son approche sociale et ayant de la peine à booster le département en termes d'investissements, fait aussi l'objet de vives attaques jusque chez le citoyen lamda. Dans le camp même de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, des menaces à peine voilées sont proférées contre ce choix de la direction nationale.

L'opposition en ordre dispersé

Du côté de l'opposition dont une partie est regroupée au sein de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal composée de Tekki, Bokk Gis Gis, Pds, AJ de Decroix et de mouvements syndicaux, le maire de Oudoucar Sankoung Sagna et Ndèye Gnima Koma sont désignés comme titulaires avec Mamadou L Danso et Siré Seydi comme suppléants. Une autre partie regroupée au sein de Mankoo Taxawu Senegaal composée de Rewmi, du Grand parti, d' Initiative 2017 de KhalifaSall, de Bess Du Niak de Mansour Sy Diamil et du Fsd/Bj de Cheikh Bamba Dièye, a investi Ousmane Diaïté de Rewmi pour conduire la liste départementale.

Dans le département de Goudomp, la coalition Bennoo Bokk Yaakaar a investi Malamine Gomis, le président du Conseil départemental, et Mariama Ndiaye, membre du Conseil économique et social, tous de Simbandi Brassou. Cette concentration de choix dans la commune de Simbandi Brassou ne trouve pas l'assentiment de nombre de militants du côté du Balantacounda. Son suppléant Abdoulaye Bosco Sadio, maire de Goudomp victime dit-on de sa proximité avec Doudou Kâ, est laissé sur les carreaux. Maïmouna Diallo commune Karantaba est deuxième suppléant. A Goudomp toujours, Wattu Senegaal a jeté son dévolu sur le maire de Simbandi Balante Famara Calbert Mané et Aminata Mané pour diriger sa liste départementale et désigné comme suppléants Yankhouba Diédhiou et Sona Mané. Enfin, dans le département de Bounkiling, la coalition Bennoo Bokk Yaakaar a choisi le maire de la commune de Madina Wandifa Malang Sény Faty, unique candidat, et supplée la dame Khadidiatou Diol alors que la Coalition Gagnante a désigné Ibrahima Paby Diédhiou pour faire triompher sa liste départementale.

En perspective, beaucoup de contestations ont émergé notamment au sein de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar mais pour l'heure, les grognes sont quelques diffuses et risquent d'éclater au grand jour, tant la déception enfle chez certains qui jouent leur dernière carte.