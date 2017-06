Tunisie: Tarek Thabet (Entraineur de l'ASM) - «On ne mérite pas la relégation»

Parfois c'est comme ça. On n'y peut rien. Et c'est dommage de voir des clubs comme l'ASM, le CSHL et avant eux le ST et l'USM devenir des locataires de la Ligue 2. C'est dur à supporter par leurs supporters, surtout que ces clubs ont connu des années de gloire et de consécration parmi les grands.

Et ce qui préoccupe le plus chez ces clubs, c'est que leur malaise est chronique. Il s'étale sur plusieurs années déjà. Beaucoup de signes annonciateurs étaient là pour dire que l'heure de la chute est très proche et presqu'inévitable.

Pour ce qui concerne mon expérience avec l'ASM, je peux affirmer que, malgré les difficultés financières connues par la plupart des clubs tunisiens, j'ai vu des joueurs animés de la volonté de se surpasser et de tout faire pour éviter la relégation.

Ils n'ont jamais marchandé quoi que ce soit avec les responsables ou cherché à leur faire du chantage. Au contraire, tout le monde était conscient que l'heure était grave et que le sacrifice se devait d'être de mise. De leur côté, les responsables ont tout fait pour motiver les joueurs et sauver leur club. Mais leur bonne volonté n'a pas suffi.

Par ailleurs, je pense qu'il y a un élément non négligeable à soulever pour le cas de l'ASM. C'est la mauvaise qualité du terrain. Sa pelouse ne permet pas à l'équipe, qui compte dans ses rangs de bons joueurs, de faire le jeu et de gagner ses matches chez elle.

Je crois qu'en travaillant à l'avenir sur ce chapitre, on pourrait éviter de perdre beaucoup de points alors que la victoire et les trois points sont facilement réalisables avec une bonne pelouse. Mais bon, le club de la banlieue nord reste, malgré tout, capable de retrouver la Ligue 1 très rapidement. Il en a les moyens».