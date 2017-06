Tunisie: Concours de circonstances ou responsabilité ?

La manière dont les choses se sont déroulées à La Marsa et à Hammam-Lif n'est pas la même. L'ASM avait affiché des clignotants au rouge depuis le début de saison avec de petits résultats et un changement fréquent d'entraîneur, alors que le CSHL a terminé deuxième à un petit point du leader du play out après l'aller.

Personne ne pouvait imaginer un tel effondrement au retour. On a donc deux scénarios différents : le malaise de l'ASM était durable, long et datait du début de la saison. Le malaise du CSHL était brusque, inattendu.

En quelques semaines, la machine a bloqué et derrière ce blocage, il y avait apparemment des bras de fer dans le bureau directeur et aussi avec l'extérieur ( anciens contre nouveaux dirigeants) , et un entraîneur, Kamel Zouaghi, qui avait lui aussi une relation très tendue avec maints joueurs cadres.

Tout a explosé vers la fin , et dans ce match contre l'ASM où l'on a assisté à ces scènes de violence dans les vestiaires. Le point commun entre l'ASM et le CSHL est qu'ils ont mal géré le play out : l'ASM a raté surtout ses matches à domicile, alors que le CSHL chuté au retour avec une mauvaise série de résultats et aucune victoire en 7 matches ( une seule victoire aurait suffi ).

Stress et pression dans les vestiaires, ambiance tendue entre dirigeants, joueurs qui ont calé et au petit mental, entraîneurs débordés, et surtout cette course mal gérée. Le CSHL, avec son armada de joueurs, pouvait gagner et se rassurer après ce beau parcours en aller.

L'ASM, lui, a fléchi dans le match barrage contre le COM alors qu'il avait plus d'atouts. Le résultat se fait payer cher.

Rebondir

Des clubs comme La Marsa et Hammam-Lif restent de grands clubs qui peuvent se ressaisir et rebondir vite pour revenir en élite. Seulement, les dirigeants des deux clubs doivent faire attention : la Ligue 2 est difficile à gérer avec 20 clubs qui ont les moyens humains du moins pour supporter le rythme endiablé des matches.

De plus, l'effectif va changer : plusieurs joueurs ne vont pas accepter de jouer en ligue 2, et les dirigeants seront obligés à vendre pour asseoir leurs finances avant le démarrage de la saison.

Une chose va devoir changer dans la manière de diriger ces deux clubs, sachant que ce n'est pas à cause des dirigeants seulement que la relégation a eu lieu. Le choix de l'entraîneur, du staff qui accompagne la première équipe, la gestion des vestiaires, les recrutements , vont être des facteurs clefs.

Le plus important, c'est que l'ASM et le CSHL retrouvent l'union sacrée et les valeurs qui leur ont permis de gagner avant et de rester des années en Ligue 1.