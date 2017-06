Tunisie: Fethi Laâbidi (ancien entraîneur du CSHL) - «Aucun projet sportif malgré un potentiel énorme»

«Le club a besoin de l'avènement d'une nouvelle génération de responsables visionnaires, c'est-à-dire capables d'installer un projet, de raisonner sur la durée, de voir loin. Le malheur, c'est que le CSHL possède le potentiel pour demeurer en L1.

Et, plus grave encore, d'être encore au stade des émotions, du constat au lieu de passer à l'analyse des causes et d'apporter des réponses. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu évaluation pour dire si c'est une question de conflits de vestiaires, de choix de joueurs, de valeur technique...

Une prise de conscience s'impose. Du temps du grand dirigeant Abderrazak Oueslati, le CSHL a également connu la relégation. Mais il a su vite rebondir en confiant la reconstruction à Baccar Ben Miled entre 1996 et 1999.

Deux ans plus tard, il remportait la coupe de Tunisie sous la baguette d'Anis Ben Chouikha et la conduite d'Ammar Souayah (1999-2001).

Maintenant, il faut se réveiller de son choc et poser les questions essentielles: va-t-on repartir avec la dizaine de jeunes enfants du club ? Ou plutôt chercher des joueurs çà et là ? Manquons-nous de moyens financiers ? Non, je ne crois pas. Sinon, qu'avons-nous fait des trois milliards rapportés lors de l'exercice d'Adel Daâdaâ ?

La Ligue 2 va être plus difficile que la division d'élite. Le club recèle un nombre ahurissant de gros talents. Voyez l'exemple de Maher Besseghaier qui a explosé une fois parti à Bizerte et qui se trouve à présent en sélection. Du temps où il était avec nous, il n'était pas titulaire ! Même au niveau des jeunes, nous ne travaillons pas sur des bases scientifiques.

Quand j'ai entraîné le club, j'ai cru en les jeunes. J'ai rêvé de voir le CSHL disputer une compétition africaine ou arabe. Je préfère investir dans les jeunes. D'où étaient sortis les Dhaouadi, Khefifi, Haddad, Slama, Harrane, Bejaoui, Fouzai, avec un Khelifa qui a trouvé sa véritable dimension avec nous ? Il faut donner une identité au club.

Un peu à l'instar de l'œuvre entreprise par Christian Gourcuff en débarquant à Lorient. Une stratégie tournée vers les jeunes permet de les mettre en valeur en les vendant par la suite et en en tirant de gros dividendes».