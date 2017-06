Tunisie: Un destin tout tracé...

Toutes proportions gardées, la rétrogradation de l'AS Marsa et du CS Hammam-Lif représente quand même un choc pour ceux qui ont connu ces équipes en leurs heures de gloire.

Et si nous prenons en compte le Club Athlétique Bizertin qui était aussi sous la menace de la relégation, l'étiquette de «Club formateur» n'est plus de mise. En effet, les deux équipes qui joueront la saison prochaine en Ligue 2, le Club Sportif d'Hammam-Lif et l'Avenir Sportif de La Marsa, le sont aussi.

La première question qui se pose au commun des mortels est une lapalissade : comment des clubs essentiellement formateurs peuvent-ils connaître les affres de la relégation, alors qu'ils fournissent régulièrement des joueurs de première qualité aux ténors de la compétition ?

La réponse est malheureusement simple : ce genre de clubs est depuis des années déjà sous la menace d'une relégation, parce qu'ils sont dans l'obligation de se séparer de leurs meilleurs éléments, à l'effet de faire face à ce professionnalisme mal organisé, qui dévaste tout sur son passage.

En effet, un petit calcul pas du tout savant, pourrait appuyer cette thèse : avant l'avènement du «professionnalisme», toutes ces équipes formatrices jouaient les premiers rôles.

Les entraves dressées devant des éléments désirant changer d'air (suspension de deux ans ou deux ans sans compétition, à moins de bénéficier de l'autorisation du club quitté) faisaient réfléchir plus d'un.

Une fois le professionnalisme instauré, avec la loi de l'offre et de la demande battant son plein, tous les paramètres ont été bousculés.

Ces clubs ont besoin de ressources pour vivre et fonctionner et sont, par conséquent, dans l'obligation de «vendre» leurs joueurs les plus en vue. Le joueur se trouve devant un terrible dilemme cornélien qui se termine souvent par un départ vers celui qui paie plus et mieux. Et c'est légitime.

Il n'en demeure pas moins que le sport concerné (ce n'est pas seulement le football qui est atteint par ce phénomène), ne saurait vivre sans ces clubs formateurs qui ont toujours consacré le plus clair de leurs activités à cette formation.

Une vocation qui se perd et devient rare, étant donné la pression qu'exerce la haute compétition, les moyens à consacrer en nette progression d'une saison à l'autre et surtout le facteur temps qui ne pardonne pas.

Les grands clubs, disposant de moyens, ou qui feignent d'en avoir, raflent tout et certains se permettent même d'acheter des joueurs rien que pour en priver le clan d'en face. Une politique discutable mais qui a malheureusement cours.

Ces départs successifs pèsent dans la balance et allègent considérablement le poids sportif de ces équipes qui, en démarrant la saison, ne pensent qu'à un seul objectif : échapper à la relégation. Ce genre de raisonnement n'est pas compatible avec une programmation qui se respecte et finit par détruire ces «niches» où se forment de véritables pépites.

En effet, qu'on le veuille ou non, la formation exige beaucoup de temps et de patience. Les moyens sont certes importants, mais n'interviennent qu'une fois le premier dégraissage effectué. Les grandes équipes sont là pour prendre la relève et nous savons que les tournois organisés pour les tout petits ne sont pas dénués d'arrière-pensées.

On repère les meilleurs et on les prend au berceau. Ils reviennent moins chers et on a le temps de les acclimater à l'ambiance future des clubs d'élite.

Les grands tournois internationaux organisés de par le monde, servent aussi à cela et les meilleurs sont pistés par les équipes d'élite qui offrent la prise en charge (études et formation) pour un tas de gamins qui, sensibilisés par leurs... parents, rivalisent d'adresse pour se mettre en pole position.

Cette «jungle» est sans pitié pour ceux qui manquent de moyens. Les gros poissons mangent les plus petits, mais la seule différence qui existe entre ce qui se passe en Tunisie et ailleurs, est au niveau de l'application des règlements.

La viabilité des clubs est prise en compte chaque fois qu'une association frappe à la porte de l'élite. Les règles du jeu sont respectées et il est rare d'enregistrer des litiges pouvant mettre en danger l'existence d'une association sportive.

Conséquence de la porosité des règlements régissant notre football, où paraît-il on peut pronostiquer à l'avance qui accède, qui rétrograde et qui remporte un titre, les relégués risquent de tout sacrifier (jeunes et formation) pour acheter des joueurs et se donner les moyens de retrouver l'élite.

Il faudrait quand même faire la part des choses pour ce qui concerne les deux clubs banlieusards de Tunis qui joueront la saison prochaine en Ligue 2 : ces deux équipes sont victimes du siphonage auquel elles sont soumises par les autres clubs de la capitale et de ceux qui jouent les premiers rôles au sein de la compétition.

Ces formations, engagées sur plusieurs fronts, tiennent à avoir des joueurs prêts-à-l'emploi, moyennant des sommes, dont ne peuvent se passer ces équipes à court de moyens. Une terrible chaîne où s'enchevêtrent bien des intérêts et des calculs qui sont loin de favoriser toute projection sur l'avenir.

Cela nous amène à considérer que les équipes du sud du pays, en nombre croissant au sein de l'élite, donnent l'impression d'être mieux organisées que celles qui se prennent pour des icônes, mais dont les procès n'en finissent pas, les grèves pour non-paiement des salaires et menaces dont les joueurs sont mécontents à côté des promesses non tenues.

Ces équipés du sud bénéficient d'une plus grandes marge de prospection et ne font pas de folies au niveau de leurs dépenses. Cela suffit à leur bonheur.