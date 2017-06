Cote d'Ivoire: Mandela Washington Fellowship 2017 - La liste des 18 jeunes ivoiriens sélectionnés

communiqué de presse

L'objectif de Mandela Washington Fellowship, rappelle la représentation diplomatique américaine, est de répondre à la forte demande des jeunes leaders africains.

Mandela Washington Fellowship 2017 : La liste des 18 jeunes ivoiriens sélectionnés

L'Ambassade des Etats-Unis vient de dévoiler la liste des 18 jeunes leaders ivoiriens qu'elle a sélectionnés dans le cadre du programme Mandela Washington Fellowship (MWF). « Les Fellows représentent les meilleurs de la jeunesse ivoirienne et ont été sélectionnés d'un pool de plus de 600 postulants. Ils quitteront la Côte d'Ivoire le jeudi 15 juin 2017 pour six semaines de formation aux Etats-Unis », indique le communiqué de l'ambassade.

Ce programme, souligne le texte, représente l'investissement du gouvernement américain dirigé vers les jeunes leaders africains sous le programme Young African Leaders Initiative (YALI). Agés de 25 à 35 ans, ces jeunes, indique l'ambassade, ont été sélectionnés en raison de leurs initiatives, leur leadership et leur désir de servir dès leur retour au pays, la Côte d'Ivoire. Ils vont se joindre à près de mille jeunes leaders issus d'autres pays africains pour participer à des formations et des séances d'échanges dans plusieurs universités et institutions académiques aux Etats-Unis.

Les jeunes leaders africains vont également profiter de leur séjour américain pour créer des réseaux afin de partager leurs expériences dans les domaines de compétences et de formation.

« Le gouvernement américain entendait faire des jeunes leaders africains de véritables fers de lance du développement réel et durable du continent dans le domaine économique, social et dans le cadre du renforcement des institutions démocratiques, » a indiqué Andrew Haviland, le Chargé d'Affaires, qui a reçu ces leaders avant leur départ, jeudi, pour les Etats-Unis.

L'objectif de Mandela Washington Fellowship, rappelle la représentation diplomatique américaine, est de répondre à la forte demande des jeunes leaders africains soucieux d'acquérir des compétences aussi bien dans le secteur publique que dans le monde des affaires. Il permet également de renforcer les partenariats et les relations entre les Etats-Unis et l'Afrique et d'établir un prestigieux réseau de jeunes leaders africains qui seront à la pointe du changement et de l'innovation dans leurs domaines respectifs.

Lancé en 2010 le YALI marque l'engagement des Etats-Unis à investir dans une nouvelle génération de jeunes leaders africains capables de façonner l'avenir du continent à travers plusieurs initiatives y compris le YALI Network et les « Regional Learning Centers » basés en Afrique.

Ci-après, la liste des jeunes leaders ivoiriens de la promotion 2017 de Mandela Washington Fellowship, telle que transmise par l'ambassade américaine à Abidjan.

Valentin Mbougueng

(source : Ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire)

Noms, prénoms et fonctions actuelles des jeunes leaders

Universités d'accueil

Mme ALIMAN Sagou Pervenche Annick Michelle

Responsable d'Agence à la Société Générale des Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI)

University of Notre Dame, South Bend, Indiana

Mme ALLA Elodie Sandrine

Responsable du service de gestion des subventions à HEALTH ALLIANCE International (HAI)

Appalachian State University, Boone, North Carolina

Mlle APPIA Elodie Mariette Kuhoua

Chargée de Programme à UTZ Côte d'Ivoire

Appalachian State University, Boone, North Carolina

Mlle ASSAMOI, Guilene

Consultante en communication, entrepreneur créatif et culturel et fondatrice de Jolieville

Dartmouth College, Hanover, New Hampshire

Mlle BLEGBO Zeinabou Aicha

Coordinateur du programme à la Banque Africaine de Développement

Georgia State University, Atlanta, Georgia

M. COULIBALY Aly Ousmane

Ingénieur Réservoir à PETROCI à la Société Nationale Pétrolière de la Côte d'Ivoire

University of Maine, Orono

M. GUEI Sosthène Auguste Grégoire

Consultant, Formateur, Chercheur assistant Développement de l'enfant

University of Indiana, Bloomington

Mme KAKOU Fonou Nguessan Rosine

Fondatrice de l'Agence Littéraire Livresque

Lehigh University, Bethlehem, PA

M. KATCHE Malan Dieudonné

Technicien en Aviation Civil à SODEXAM

Arizona State University, Phoenix AZ

M. KAUPHY Guy Arnaud Aime

Directeur Administratif et Financier à Building Telecom Road Construction

Indiana University, Bloomington, Indiana

M. KONATE Issa

Responsable d'Approvisionnement et de Logistique à Olam International

Perdue University, West Lafayette, Indiana

M. KONE Moussa

Président Fondateur d'Anglo Net Corporation (ANC), une organisation non-gouvernementale

Wagner College, State Island, N.Y.

M. KONE Nara Kanigui Idriss

Statisticien Economiste au Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat en Côte d'Ivoire/Direction Générale des Douanes

Georgia State University, Atlanta, Georgia

M. OKOU Stéphane Yechi

Chargé d'Investissement au Centre de Promotion des Investissements de Côte d'Ivoire (CEPICI)

Florida International University, FL

M. SEYA Jean-Philippe

Ingénieur de Conception à AGGREKO International

University of California Davis, CA

Mlle SORO Adja Mariam Mahre

Responsable de magazine d'enfants et de promotion de la culture africaine

Lehigh University, Bethlehem PA

Mlle TOSSOU Marie-Léopoldine

Fondatrice et Présidente Smart African Women Platform

Kansas State University, Kansas

M. YAO Job Yao

Administrateur GED au Ministère de l'Economie et des Finances

University of Nebraska, Lincoln