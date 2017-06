Burkina Faso: Véhicules neufs pour l'Etat - «L'UPC s'étonne de cette décision hasardeuse du gouvernement»

Au cours de son séjour, M. Lankes a été reçu en audience par les plus hautes… Plus »

De ce fait, l'UPC exige toute la lumière sur cette affaire de ventes et d'achats de véhicules. Le parti demande que soient publiées les raisons qui ont prévalu à la vente des 1546 véhicules de l'Etat en 2016, ainsi que la somme que cette vente a rapporté aux caisses de l'Etat. L'UPC réclame également toute la vérité sur le nombre de véhicules que le Gouvernement compte acheter, et sur la somme que ces achats couteront aux contribuables. Enfin, notre parti exige la publication du mode et de la procédure d'acquisition desdits véhicules. »

«A travers le compte-rendu du Conseil des ministres du 07 juin 2017, l'Union pour le Progrès et le Changement(UPC) a appris que le Gouvernement a adopté « un rapport relatif à l'acquisition de véhicules au profit de l'Administration au titre du budget de l'Etat, exercices 2017 et 2018 ».

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.