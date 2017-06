Cote d'Ivoire: Université Felix Houphouet Boigny - L'AE-UFHB demande la relance du projet « un étudiant, un ordinateur »

L'Association des étudiants de l'université Felix Houphouet Boigny (AE-UFHB ) a animé un point de presse samedi 10 juin à travers son président du conseil d'administration Yves Fabrice Yao pour se prononcer sur le projet « un étudiant, un ordinateur » et le paiement des attributions de Bourses au titre de l'année 2015-2016.

D'entrée, il a exprimé sa gratitude aux autorités pour la réalisation du projet « un étudiant, un ordinateur ». Tout en félicitant d'autre part l'ANSUT pour la mise en œuvre pratique et technique des phases précédentes. « Toutefois, le constat général sur le projet « un étudiant, un ordinateur » fait état de ce que les dates fixées pour relancer le projet n'ont pas été respectées alors que les besoins en outils informatiques des étudiants restent énormes surtout avec le nouveau système LMD où l'ordinateur devient un outil pédagogique incontournable.

Mieux les ordinateurs distribués ces derniers temps dans certaines écoles notamment à l'INFAS (2 Go de ram et 32 Go disque dur) ont entrainé des mécontentements et des soulèvements du fait de leurs qualités médiocres », a deploré Yves Yao . Qui dit être étonné du retard accusé alors que 5 milliards avaient été décaissés, selon lui, pour couvrir cette opération.

Face à ce tableau, l'AE-UFHB demande urgemment aux autorités compétentes de relancer dans un bref délai l'opération « un étudiant, un ordinateur », de maintenir la subvention de l'Etat et surtout de continuer à mettre à disposition des équipements (ordinateurs) de qualité permettant aux étudiants d'achever au moins un cycle voire plus afin d'éviter toute situation qui pourrait rendre délétère ce pseudo-climat de paix régnant en ce moment dans nos universités. « Les étudiants n'accepteront pas des équipements moins performants que ceux des phases précédentes.

Nous demandons aux autorités de payer dans un bref délai les bourses des étudiants au titre des attributions de l'année 2015-2016 pour permettre d'entamer la session d'attribution et de renouvellements des bourses au titre de l'année 2016-2017 dans les meilleurs délais et pour soulager les étudiants vivant dans des conditions de vie et d'études difficiles.