Cote d'Ivoire: Paiement des taxes douanières - Tout change à partir du 1er août prochain

La cérémonie du lancement officiel du module e-paiement implémenté sur la plate-forme du Guichet Unique du Commerce extérieur s'est déroulée le jeudi 08 juin 2017, dans un hôtel d'Abidjan-Marcory sous la présidence du ministre Ivoirien du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba. Ce module proposé par une entreprise spécialisée dans l'amélioration des services gouvernementaux est une plateforme unique et complète proposée par une entreprise spécialisée dans l'amélioration des services gouvernementaux qui regroupe tous les acteurs du commerce.

A cette occasion, le Directeur général de la structure initiatrice, Guy Serge Manouan a présenté le module e-paiement du Guichet Unique du Commerce Extérieur. « La solution du Guichet Unique du Commerce Extérieur est une plateforme unique et complète regroupant tous les acteurs du commerce, et qui offre un panel de fonctionnalité, tels que le paiement électronique, la délivrance des certificats par les ministères techniques (... ), le contrôle des changes. Ce système permet aux acteurs du commerce de communiquer des informations et d'autres documents normalisés à travers un seul point d'entrée afin de satisfaire à toutes les formalités requises en cas d'importation, d'exportation et de transit », a-t-il expliqué. Pour lui, le module e-paiement est destiné aussi bien aux importateurs, exportateurs qu'aux déclarants qui peuvent déclencher en ligne un ordre de paiement. Comme avantages, il permet de simplifier les opérations de transits et autres, c'est un instrument de sécurisation des recettes de l'Etat et bien d'autres. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba a salué cette initiative, tout en espérant que sa mise en œuvre contribuera assurément, à améliorer le classement de la Côte d'Ivoire au niveau de l'indicateur « Commerce transfrontalier » du Doing Business.

Il a profité de cette occasion pour annoncer que tous les paiements des droits et taxes de douanes et divers frais exigés dans le cadre du Commerce extérieur ne se feront qu'en ligne via le e-paiement du GUCE à compter du 1er Août 2017 . « J'invite en conséquence les établissements financiers en activité en Côte d'Ivoire, qui ne l'ont pas encore fait, à intégrer la plate-forme du GUCE via l'e-paiement et à accompagner ainsi le Gouvernement dans sa détermination à prendre les mesures adaptées à l'instauration d'un environnement des affaires plus attractif et à la vitalité de notre économie. Cela constitue également un pas vers l'émergence de notre pays », a conclu Souleymane Diarrassouba.