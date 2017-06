A l'initiative du Président de l'Association des Elus et Cadres du Grand Centre, l'ex Premier ministre Jeannot Kouadio-Ahoussou, Ministre d' Etat,Vice-président PDCI -RDA, avec le soutien des instances du PDCI-RDA, les militants du plus vieux parti politique de la Côte d'Ivoire et ses alliés membres du RHDP étaient en attraction, le samedi 10 juin 2017, à la place Jean -Paul II de Yamoussoukro.

Il s'agissait pour cette formation politique d'apporter son soutien "indéfectible" au tandem formé par Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Parrain de ce grand rassemblement, Daniel Kablan Duncan, Vice-président de la République et Vice-président PDCI -RDA, s'est vivement réjoui de la forte mobilisation du jour, qui selon lui, traduit «notre adhésion sans réserve aux actions qu'ils mènent, en parfaite synergie de leurs personnes et de leurs formations politiques, pour la paix et le développement en Côte d'Ivoire ».

A cet effet, il a salué particulièrement Jeannot Kouadio-Ahoussou qui est également co-initiateur de la présente manifestation. « Je vous félicite, et à travers vous, l'ensemble des élus et cadres du Grand-Centre, pour la pertinence et la justesse de cette initiative. Celle-ci donne à notre parti une autre occasion, dans le contexte social actuel de notre pays, de se mobiliser derrière le remarquable tandem formé par le Président de la République, SEM Alassane Ouattara et le Président Henri Konan Bédié », a-t-il indiqué.

Aussi, s'est-t-il réjoui particulièrement du "symbole fort que représente cette concordance d'actions aux côtés de l'ex-Premier ministre Jeannot Kouadio-Ahoussou, qui selon lui, est le signe fort de la solidarité au sein du PDCI-RDA. « Chères militantes, chers militants du PDCI-RDA, je vous félicite pour cette très forte mobilisation. C'est un message fort ! Un message d'affection et d'encouragement au Président Alassane Ouattara ! Oui un message qui traduit que nous sommes tous derrière lui, pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ! ».

Se référant aux événements qui ont récemment secoué notre pays, avec les mouvements d'humeurs d'une frange des soldats, il a indiqué que ce meeting était également une tribune idéale pour adresser un message à ces derniers : « Assez, plus jamais ça ! Vous êtes des soldats au service de la Côte d'Ivoire et de la population ivoirienne ! Votre mission républicaine est de sécuriser et de rassurer les populations, non de leur faire peur !

Vous devez donc contribuer à consolider les bases de la nation, et non à les fragiliser ! » Il a aussi lancé un message d'espoir pour un avenir radieux pour la Côte d'Ivoire : « En effet, ces soubresauts ne sauraient entacher ni freiner la forte dynamique de paix, de développement et de progrès portée par le Président de la République SEM Alassane Ouattara et son gouvernement.

A cet égard, nous devons être légitiment fiers de constater que ces malheureux événements n'ont, au final pas, érodé la confiance de la communauté internationale en notre pays. La preuve la plus récente date du 02 juin 2017, avec le plébiscite, avec 189 voix pour 192 votants, de la candidature de la Côte d'Ivoire à un siège de Membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. Ainsi, le positionnement de notre pays sur l'échiquier international reste intact, grâce au leadership incontestable du Président de la République, SEM. Alassane Ouattara »a-t- il dit. Par ailleurs, il a exhorté les uns et les autres à la paix, « sans paix, il ne peut y avoir de développement. »

Sur l'alliance au sein du RHDP, le vice-président a été un peu plus clair. « Qu'il soit bien compris, une bonne fois pour toute, que pour le PDCI-RDA, l'alliance conclue avec le RDR et les autres partis membres du RHDP est un mariage à la fois d'amour et de raison ! C'est une alliance nourrie à la sève de la confiance et du respect mutuels !

C'est une alliance nécessaire dans un partenariat gagnant-gagnant ! » a-t-il précisé. A cet effet, il a lancé un appel au calme et à la retenue à l'endroit de tous les cadres du RHDP sur la question de l'alternance en 2020, qui pourrait être, pour l'heure, un inutile sujet d'invective et de discorde. « En effet, nos deux hauts responsables ont indiqué clairement et à plusieurs reprises que cette grande question relève de leurs seuls prérogatives. Faisons leur donc confiance ! ... »