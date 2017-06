Burkina Faso: Réouverture du Cappuccino - Le 19h30 de la "résistance"

Fermé depuis l'attaque terroriste du 15 janvier 2016, le café-restaurant Cappuccino a rouvert officiellement ses portes le 10 juin 2017 à 19h30. C'est un établissement plus moderne et ultrasécurisé qui accueillera désormais ses clients à partir du 15 juin.

Cappuccino, le samedi 10 juin 2017, il est 19h30. Des serveurs arborant des tee-shirts noirs frayent difficilement leur chemin dans ce restaurant noir de monde.

Sur les tables, d'énormes bouquets de fleurs ; contre les murs, des lampes projettent une lumière tamisée et au-dessus, un plafond piqué de mille et un lampions.

Le décor est féerique.

Le fumet des petits fours fait son effet chez les fins gourmets qui se pourlèchent les babines. L'ambiance est bon enfant.

Ce samedi-là, soit 512 jours après l'attaque terroriste du 15 janvier 2016 lancée à 19h30, les cliquetis des plateaux et les éclats de rire remplacent le crépitement des armes et le râle des mourants fauchés par les balles assassines tirées par trois jeunes djihadistes.

Le Cappuccino renaît de ses cendres. Plus splendide que jamais.

La pluie bienfaisante qui s'est abattue sur Ouagadougou tombe comme un baptême par l'eau après l'épreuve du feu.

Bravant la flotte, des centaines de personnes dont certaines présentes le 15 janvier 2016, n'ont pas voulu se laisser conter l'événement et goûter à nouveau au plaisir de s'asseoir en famille ou entre amis. Une délégation conduite par le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, est également venue témoigner le soutien du gouvernement au promoteur, Gaëtan Santomenna et saluer cette victoire de la vie sur la mort.

Le courage d'un homme

Combien de personnes ont émis leur dernier soupir au Cappuccino le jour de l'attaque terroriste ? 23 ou 27 ? Les chiffres divergent. Mais une chose est sûre, ce jour-là, à 19h30, « s'est arrêtée une vie ». Le propriétaire du café a tout perdu le jour de l'attaque : son fils de 9 ans, sa femme, sa belle-sœur, sa belle-mère ; sans oublier de nombreux amis ou clients. « Ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait baissé les bras », commente Zawadjeta Ouédraogo, une habituée du resto admirative entre deux gorgées de jus d'orange.

Eric Bougouma n'a pas non plus manqué de mots d'admiration envers le « phénix » de Kwame-N'Krumah : « Cette réouverture symbolise la détermination à réussir dans un Burkina Faso en paix, débarrassé de toutes les haines, de toutes les violences absurdes et inutiles. Le Burkina doit être un havre de paix et une terre de prospérité pour tous ceux qui, comme Gaëtan, croit en notre pays. Malgré la violence, malgré la douleur, il a décidé de rester, de réinvestir, et d'embaucher plus de 100 jeunes dans son restaurant ». Comme une nique à ceux qui veulent semer la terreur, le boss du Cappuccino a décidé de faire venir le reste de sa famille au Burkina pour faire tourner la boîte familiale.

Redonner vie à son établissement est également une façon pour lui de résister. « Parce que je le dois à ma famille, à tous ceux qui sont morts. Se résigner, ce ne serait pas leur rendre hommage. S'ils sont partis, au jour d'aujourd'hui, dans cet établissement, je leur doit un minimum de continuité », a-t-il expliqué, la voix nouée par l'émotion.

Autant dire que cet autre 19h 30 sonne comme l'heure du déclenchement de la résistance contre la barbarie qui s'était abattue sur l'un des café-restos les plus fréquentés de Ouagadougou.

Avant de livrer ce message universel : « La peur n'évite pas le danger, on est à l'abri nulle part. Je souhaite que ça n'arrive ni chez moi ni nulle part ailleurs. C'est la folie des hommes, ça n'apporte rien, je pense qu'on peut résoudre les problèmes en discutant et non par la violence. Semer la terreur, ce n'est pas ce qu'on doit laisser à nos enfants ».

Restaurant blindé

Il n'y a pas que dans le décor qui frise la galerie des glaces que le « Cappuccino Paalga » diffère de celui qui a été réduit en cendre en janvier 2016. Vitres blindées sur tout l'extérieur, 16 points de contrôle, réseau d'incendie intérieur, réseau de renouvellement d'air, le nouveau Cappuccino est un restaurant placé haut dans l'échelle de la sécurité. « On aurait construit un établissement à Paris ou à Rome, on serait dans les mêmes normes », se félicite le promoteur qui dit avoir bénéficié de l'expertise des pompiers parisiens.

Du côté du personnel, ceux qui n'avaient pas commencé à travailler ailleurs ont été reconduits. Après plus d'une année de traversée du désert, c'est avec une joie difficilement dissimulable et une pensée pieuse pour les victimes de la barbarie terroriste qu'ils ont repris le service.

Combien a coûté cette « résurrection » du Cappuccino ? « Ça n'a aucune importance, l'argent n'est pas le leitmotiv de cet investissement », a laissé entendre le propriétaire. Le ministre Bougouma n'a pas non plus voulu entrer dans les chiffres. Tout juste s'est-il contenté de dire que le président du Faso s'est plusieurs fois rendu au domicile de Gaëtan Santomenna. Ce dernier, a-t-il indiqué, a reçu « l'amitié, la sympathie, le soutien, le réconfort permanent du chef de l'Etat et de l'ensemble de son gouvernement ».

Si l'ouverture officielle a eu lieu ce samedi, le restaurant n'accueillera le public que le 15 juin. Ce jour-là, à 19h30, la bâche noire qui recouvre l'enseigne sera retirée dévoilant les dix lettres, couleur rouge sang, qui ont fait le tour du monde : « CAPPUCCINO ». D'ici là, il faudra encore patienter avant de prendre, par une belle matinée, un cappuccino, dans un Burkina splendide...