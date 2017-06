Burkina Faso: Super Galian - Ces images qui ont parlé pour Mathias Drabo

Des innovations majeures ont été enregistrées à la célébration de cette édition des nuits Galian qui marque leur 20 ans d'existence. La tribune de la nuit des Galian se veut le cadre par excellence pour magnifier et reconnaître le mérite des professionnels des médias. Il s'agit, entre autres, du passage des prix de 500 000 à 1 000 000 de francs CFA, de l'instauration d'un super Galian d'un montant de 3 millions de FCFA plus une parcelle de 375 m2 à Ouaga 2000.

A cela, s'ajoute deux autres millions offerts par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Ce prix récompense la meilleure des œuvres présentées au concours. 205 productions ont été soumises aux jurys dont 167 en français (88 en presse écrite, 56 en radio et 23 en télévision). A l'arrivée, une trentaine d'entre elles ont été primées et celle du cameraman, Mathias Drabo, de la télévision nationale, a été sacrée super Galian.

Autour des années 1990, il a été créé à la télévision nationale burkinabè une plateforme qui visait à récompenser uniquement les meilleurs agents de la télévision. Il s'agissait des masques d'or. Quelques années après, en 1997 précisément, les masques d'or deviennent la nuit des Galian qui prend en compte aussi bien les médias publics que ceux du privé. Son objectif étant de stimuler la compétition entre les professionnels des médias et de la communication avec en ligne de mire, la recherche de la qualité et du professionnalisme.

Ainsi, depuis son institution, chaque année, la nuit célèbre les meilleures œuvres journalistiques. La grande innovation de cette édition, c'est l'instauration du super Galian qui récompense l'œuvre qui a transcendé toutes les autres de par ses qualités professionnelles et ayant obtenu au minimum une moyenne de 17/20. C'est finalement une image qui le remporte. Elle est du cameraman Mathias Drabo de la télévision nationale avec son œuvre sur l'alphabétisation des vieilles personnes à l'école. Des femmes, qui grâce à des centres de formation non formelle, ont pu accroître leurs revenus.

Mathias Drabo gagne au total 6 millions dont un prix en palmarès officiel, le super Galian et un terrain d'une valeur de 9 millions. Le parrainage du chef de l'Etat, selon le ministre Fulgance Rémis Dandjinou, traduit l'attachement des autorités du pays à la liberté de la presse et au développement des médias pour le renforcement de la démocratie au Burkina Faso. Pour cela, il a salué le premier des Burkinabè pour sa générosité en faveur des hommes et femmes des médias qui s'emploient au quotidien pour informer et sensibiliser les populations.

Il a aussi traduit sa reconnaissance à Moustapha Laabli Thiombiano, président d'honneur de ces noces de porcelaine qui a manifesté sa fierté pour le choix porté sur sa personne. Le directeur de la radio Horizon FM et de la chaîne de télé TVZ, le président d'honneur, a encouragé, en plus des lauréats, tous les journalistes pour le travail abattu au quotidien. Tout en félicitant l'organisation de la présente édition, Moustapha Thiombano a exhorté les organisateurs à développer des initiatives qui permettront d'améliorer le concours. C'était également le lieu pour le ministre de la Communication de reconnaître et de saluer les différents ministres de la Communication pour avoir perpétué l'initiative et fait de nombreux lauréats, car depuis son institution, plus de 300 journalistes ont été récompensés pour près de 3000 œuvres dans tous les genres.

Cette année, à en croire le chef du département de la Communication, en dépit de la réduction du nombre des genres journalistiques, 205 œuvres ont été reçues et soumises à l'appréciation des jurys. Il s'est dit donc fier même si des insuffisances ont été enregistrées. Cependant, il a promis la relecture du règlement intérieur pour une prise en compte des différentes observations issues de cette cérémonie allant dans le sens de l'amélioration de la compétition.

30 Galian ont été décernés dont deux prix d'honneurs (l'un au président d'honneur et l'autre à David Barry), 17 prix spéciaux et 11 pour le palmarès officiel.

Les médias lauréats sont, entre autres, Sidwaya, Le Quotidien, Burkina 24, sans oublier L'Observateur paalga qui a obtenu deux prix avec le reportage « Tabagisme et drogue en milieu scolaire : cette fumée qui consume les élèves ». Cette œuvre a été primée par le secrétariat permanent des Engagements nationaux et des programmes d'urgence ainsi que par le ministère de la Santé. Selon son auteur, Aboubacar Dermé, c'est suite à un constat qu'il s'est rendu dans quatre établissements secondaires de la capitale pour cerner les motivations des élèves fumeurs, notamment de savoir s'ils sont conscients des méfaits de la cigarette et aborder aussi avec eux un sujet assez sensible que la prise des drogues et des autres stupéfiants.

Il faut reconnaître que la moisson a été bonne au niveau de la presse publique : la RTB et les Editions Sidwaya se sont taillés la part du lion. Le quotidien d'Etat a engrangé les prix de la LONAB, de la Maison de l'Entreprise, du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques.

Propos de quelques lauréats

Mathias Drabo, cameraman à la RTB

«C'est la cinquième fois que je participe à ce concours»

«Mes sentiments ce soir sont, joie, et remerciements à toutes les directions de la RTB, l'équipe de tournage avec laquelle j'ai travaillé, les organisateurs. Je dédie ce prix à toute l'équipe. Nous avons fait dix jours sur le terrain, avons passé des nuits blanches pour la réalisation de cette œuvre. Cela fait 19 ans que je travaille à la télévision nationale et la cinquième fois que je participe à ce concours et cette année j'ai été récompensé. Les six millions serviront à engager les travaux pour la mise en valeur du terrain».

Aboubacar Dermé de L'Observateur paalga

«C'est une invite à mieux faire et on va s'y atteler»

«Je suis très heureux d'autant plus que c'est ma première participation aux Galian. J'avais quelques appréhensions au début mais finalement la production a été primée. Je dédie ces prix à ma famille pour le soutien constant, à mes supérieurs au service, pour les multiples conseils dont je bénéficie en vue de parfaire ma plume. Je les dédie aussi au directeur de publication du journal et à l'ensemble de mes collègues. J'ai en ce moment également une pensée à l'endroit de mes enseignants du département de Communication et Journalisme de l'université de Ouagadougou. Ce sont eux qui m'ont inculqué le b.a.-ba de ce métier passionnant. Je considère ces lauriers comme une invite à mieux faire et on va s'y atteler».

Issoufou François Tirogo, Radio rurale

«Une invite à plus de persévérance»

«Je suis honoré de recevoir ce prix mais au-delà, c'est un service qu'on me demande ; celui du travail bien fait. Il est également une invite à plus de persévérance. Et, le métier de journalisme étant un métier collectif, mon prix est aussi celui de mes collègues. Nous, journalistes en langues nationales, faisons inconsciemment deux métiers à la fois : celui de la traduction et celui du journalisme. C'est un magazine radiophonique en langue nationale mooré sur la problématique des écoles sous paillotes à la CCEB de Yipelsé dans la province du Bazéga que j'ai proposé aux Galian et qui a été primé.»