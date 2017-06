Afrique de l'Ouest: Le Sénégal bientôt premier contributeur de troupes de la MINUSMA (Macron)

Arrêter la fuite des cerveaux dans le domaine des sciences en Afrique. C'est l'un des objectifs du Next Einstein… Plus »

Dans cette perspective, Emmanuel Macron a émis le souhait de voir la France continuer d'une part cet échange stratégique militaire et de sécurisation avec le Sénégal et d'autre part de travailler avec la CEDEAO au-delà des forums régionaux (... )".

"Le Sénégal, déjà fortement engagé, deviendra dans les prochaines semaines le premier contributeur à la Mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Et, à ce titre, nous connaissons l'un et l'autre le prix de cet engagement pour nos armées, pour les vies de nos soldats", a-t-il dit en rencontrant le chef de l'Etat, Macky Sall, à l'Elysée.

