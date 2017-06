Sénégal: Relation d'entreprise - «Generescecence Business Connexion» mise en branle

Cabinet de conseil en Doing Business, intelligence économique, Networking& Communication d'influence en Afrique, en collaboration avec l'Association marocaine des exportateurs (ASMEX), la CGEM Marrakech-Safi, l'Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC), AFINEETY et INFOMEDIAIRE, a procédé ce samedi 10 Juin 2017 à Marrakech au lancement de la 1ère édition de «GENERESCECENCE BUSINESS CONNEXION» un programme de tournée nationale sur 6 étapes avec la double vocation de «mettre en relations» les entreprises régionales entre elles pour générer du business au niveau local, et renforcer leur proximité avec les différents réseaux et structures d'accompagnement entrepreneuriaux , financiers et à l'export.

Selon un communiqué, l'accès au financement et aux marchés est pour les entrepreneurs un chemin de croix. Beaucoup de projets d'entreprise sont condamnés à l'échec dès l'étape embryonnaire. Soit ils sont mal encadrés, en conséquence peu convaincants pour accéder au financement, soit sans stratégie de marché, ou mal informés des opportunités de financement et de marchés qui peuvent s'offrir à eux. Pourtant face au potentiel est réel les échanges entre opérateurs aideraient, entre autres, à remédier à ces problématiques, ou du moins à les solutionner en partie.

La thématique centrale de l'édition «Entreprises régionales : Performance, Accès au financement et Export», n'est pas fortuite. Elle répond aux interrogations et attentes des acteurs économiques des régions et permet également aux réseaux de renforcer leur proximité et leur action au-delà des grandes villes.

Le programme «GENERESCENCE BUSINESS CONNEXION» s'articule sur chacune des 6étape autour d'un panel central sur les problématiques (performance, financement et export), d'un Speed Dating, Business Networking et B2B. Ainsi, il permet: aux acteurs économiques régionaux de rencontrer des conseillers des réseaux d'accompagnement en entrepreneuriat, financement et Export; de rencontrer des fournisseurs, clients potentiels et partenaires d'affaires; et de renforcer leur carnet d'adresses, d'affaires et réseaux; entre autres.