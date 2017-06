Cameroun: Michèle FOGANG

A ce jour, l'enquête suit son cours. D'après une source interne, Didier Vandenbon et Hamadou Sali sont tous deux auditionnés dans le cadre de cette procédure, comme de nombreux autres responsables de l'entreprise. Prenant en compte ces démissions, le conseil a accédé à la volonté des deux désormais ex dirigeants. Séance tenante, il a procédé à la nomination d'Aboubakar Abbo comme Pca de Camrail et de Jean Pierre Morel comme Dg.

En effet, le rapport de l'enquête menée par la commission mise sur pied au lendemain du drame d'Eséka par le chef de l'Etat et rendu public le 23 mai dernier, imputait la responsabilité à titre principal à la société Camrail, relevant que : « ... le Train Intercity n° 152 qui a déraillé était en excès de vitesse et présentait des anomalies telles que la défaillance des organes de freinage,... ».

Le président du conseil d'administration et le directeur général ont démissionné et ont été immédiatement remplacés vendredi dernier.

