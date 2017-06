Cameroun: Coupe des confédérations - Oyongo Bitolo forfait

Dans tous les cas, l'absence d'Oyongo Bitolo est un coup dur pour l'équipe. « Il va nous manquer. C'était un joueur important sur le terrain et en dehors. C'est lui qui animait le vestiaire », a déploré Benjamin Moukandjo. On devrait en tout cas être fixé dans les prochains jours .

Sorti à la 17e min après un choc à première vue anodin avec un joueur marocain, Ambroise Oyongo Bitolo va manquer la Coupe des Confédérations puisque le joueur d'Impact Montréal souffre d'une rupture du tendon rotulien, d'après le Dr William Ngatchou, médecin des Lions indomptables. Il devrait subir une opération et devrait être absent entre six et sept mois.

