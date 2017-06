Sénégal: Les politiques invités à cultiver l'intérêt général

Tambacounda — L'amir de la Jamatou Ibadou Rahmane (JIR), Abdoulaye Lam, a invité les hommes politiques à cultiver l'intérêt général, et à travailler pour le peuple en cessant d'en faire juste des "escaliers pour accéder à l'Assemblée nationale".

Le professeur Abdoulaye Lam était interrogé par des journalistes sur la multiplicité des listes électorales en perspective des législatives de juillet, au terme d'une conférence publique qu'il animait dimanche à Tambacounda, sur le thème "Islam, système de vie".

"La première lecture qu'on doit faire de cette multitude de listes, c'est de comprendre que c'est l'homme sénégalais qui aime avoir son bien à lui", a-t-il commenté. C'est ainsi qu'on doit comprendre qu'il y ait plus de 200 partis dans un pays comme le Sénégal, a-t-il dit.

Le religieux estime toutefois que si 200 partis parviennent à se regrouper en 47 coalitions, c'est source d'espoir, car la dispersion des formations politiques est beaucoup plus importante. Cela aurait été pire si on avait autant de listes que de partis. "Si beaucoup de gens pensent que c'est négatif, je le trouve positif".

Cela veut dire qu'avant l'élection présidentielle, ces coalitions peuvent encore se réduire jusqu'à quatre à six et à terme après évaluation des Sénégalais, il est possible que le nombre de coalitions politiques soit davantage revu à la baisse, jusqu'à deux à cinq, en fonction des convergences idéologiques, a-t-il ajouté.

"Toujours est-il que la rupture est très difficile à opérer, vu toute la délicatesse qu'il y a à faire changer à l'homme ses habitudes", estime-t-il.

Selon lui, "l'autre facteur que l'on peut occulter, même si nous accordons une présomption de bonne foi aux hommes politiques, c'est qu'il y en a qui font de la politique un gagne-pain". Si bien que ceux qui ne sont pas faits tête de liste, vont le chercher dans une autre coalition, parce qu'ils estiment qu'ils peuvent "utiliser la masse comme escalier pour accéder à l'Assemblée nationale".

"Nous appelons tous les Sénégalais à plus de sincérité, plus de sérieux, à considérer davantage le peuple, et se garder de le prendre comme des escaliers pour accéder à l'Assemblée nationale", a-t-il plaidé. Invitant les uns et les autres à mettre avant l'intérêt général, il a prévenu qu'un pays où prévaut l'intérêt personnel est voué à la perdition.

Qu'on aille à l'Assemblée nationale dans l'intention de travailler pour la société, et en prenant cette fonction comme un acte de foi, a-t-il exhorté. Il a noté pour s'en féliciter que par le passé, des députés ont eu à reverser leurs indemnités au peuple.

L'amir de la JIR a invité à un assainissement des mœurs et à l'éthique dans la politique.