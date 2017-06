Sénégal: L'Indice harmonisé des prix à la consommation en recul de 0, 6%

communiqué de presse

Dakar — L'Indice harmonisé des prix à la consommation du mois de mai 2017 a enregistré un repli de 0,6%, indique l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

L'ANSD explique essentiellement cette évolution par la diminution des prix des "produits alimentaires et boissons non alcoolisées", des services de "transport" et des "biens et services divers".

Elle précise qu"'en variation annuelle, les prix à la consommation ont progressé de 1,8%", ajoutant que "le taux d'inflation annuel moyen s'est établi à +1,3%".

En avril, l'Indice national des prix à la consommation avait enregistré une hausse de 0,2% comparé à celui du mois précédent.

Pour l'essentiel, cette évolution était le résultat d'une hausse des prix des "produits alimentaires et boissons non alcoolisées" (+0,4%), des "boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants" (+0,2%), des services de "transports" (+0,2%) et des "biens et services divers" (+0,2%).