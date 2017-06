Ile Maurice: Sinatambou - «Maurice a grandement contribué dans la lutte pour la protection de la couche d'ozone»

L'objectif: inciter les pays d'Afrique à adopter un environnement «Climate-Friendly».

Pour ce faire, un atelier, «National Workshop on policy and technology recommendations for the Refrigeration and air-conditioning (RAC) sector», s'est tenu à l'hôtel Labourdonnais, à Port-Louis, lundi 12 juin. Une initiative de la Green Cooling Africa Initiative (GCAI), financée par le Climate Technology & Network en collaboration avec le ministère de la Sécurité sociale et de l'environnement.

Présent à l'occasion, le ministre Etienne Sinatambou a déclaré que «Maurice a joué un rôle important dans la lutte contre l'utilisation des substances nocives à la couche d'Ozone». Il a ajouté qu'avec les amendements de Kigali, Maurice encourage toujours l'utilisation des gaz réfrigérants tels que le dioxyde de carbone, l'ammoniaque ou encore l'hydrocarbure.

Le ministre de la Sécurité sociale et de l'environnement a, dans la foulée, précisé qu'après plusieurs négociations au niveau international, notamment avec des parties du «Montreal Protocol», Maurice, de concert avec d'autres pays d'Afrique et la Chine, utilisera moins d'hydrofluorocarbons (HFCs), à partir de 2024.