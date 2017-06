Congo-Kinshasa: Enlèvement des enfants à Goma - Le calvaire des parents pauvres pour payer les rançons

La police et les services judiciaires ne croisent pas les bras non plus. Ils ont mis la main sur un réseau de kidnappeurs.

Le tenancier du restaurant racontera plus tard avoir accueilli une petite fille, la victime du kidnapping, accompagnée d'une dame. Cette dernière a commandé la nourriture et la boisson avant de disparaitre dans la nature.

« Ça fait très mal d'amener un enfant qui était devant sa maison. Nous ne savons plus ce qu'il faut faire dans cette ville. Nous sommes une famille pauvre. Parfois nous passons des journées sans manger mais des bandits viennent kidnapper nos enfants et nous exigent de l'argent », se désole une autre femme dont une fillette de la famille a été kidnappée.

