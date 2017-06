Congo-Kinshasa: Evasion à la prison de Beni - Des détenus dangereux retrouvent la liberté

Ils craignent aussi pour la sécurité des magistrats et des juges civils et militaires mais aussi des populations civiles qui avaient collaboré avec la justice pour l'arrestation et la condamnation de certains bandits qui se retrouvent aujourd'hui dans la nature.

Plusieurs députés et notables de Beni, Butembo et Lubero interrogés par Radio Okapi soutiennent que l'évasion d'au moins 935 détenus de la prison centrale de Kangwayi de Beni aura également un impact sur la situation sécuritaire dans la région.

Les mêmes sources renseignent que Zacharia Suleyman Alias Bonge La chuma et Winnie Mundeke présentés par la justice militaire comme instructeur et commandant en charge des renseignements de l'ADF se sont également évadés.

Au moins 150 présumés Maï-Maï et une quarantaine de présumés ADF se sont évadés au cours de l'attaque de la prison centrale de Kangbayi de Beni. Tous ces détenus étaient poursuivis par la cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu pour des infractions de participation à un mouvement insurrectionnel, complicité ou participation aux massacres de Beni et crimes de guerre, indiquent les sources judiciaires.

