Congo-Kinshasa: Nouvelles vagues d'évasions - Neuf cent trente à la prison de Beni, sept au Parquet de Matete

Les évasions à répétition dans les prisons et les cachots de différents coins de la République suite aux attaques des assaillants non identifiés commencent à inquiéter.

Il nous revient de la province du Nord-Kivu que des assaillants ont attaqué la Prison centrale de Kangbayi à Beni hier dimanche 11 juin à 15 h' (heure locale). Selon un observateur, neuf cent trente détenus se sont évadés. Il y avait neuf cent soixante-dix prisonniers dans cette maison carcérale située en pleine ville. Il n'en reste que trente. La plupart d'entre eux sont impliqués dans les atrocités imputées aux rebelles ADF. Au cours de l'échange des tirs, huit gardiens et trois prisonniers ont été tués. Mais on n'a pas encore identifié les assaillants qui étaient munis d'armes lourdes.

Présidé par le gouverneur de province, le conseil provincial de sécurité qui s'est réuni à ce sujet vient de décréter un couvre-feu appliqué de 18 h 30' jusqu'à 5 h00'. Ce couvre-feu s'étend jusqu'à la cité voisine de Butembo.

Il sied de noter que dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 juin, des malfaiteurs ont attaqué simultanément le Parquet de grande instance de Matete et le bureau de la police du district de Mont-Amba.

Selon les autorités judiciaires, il y a eu deux morts au cours de cette attaque et dix-sept détenus se sont évadés. Ces autorités ont déclaré que les attaques ont été menées par une centaine d'assaillants, et ces derniers auraient visé la libération des détenus qui se trouvaient au cachot de la police. Des témoins ont fait savoir que le premier coup de feu a été entendu vers 3h 00' du matin et l'attaque n'a duré qu'une trentaine de minutes.

Au Parquet de grande instance de Matete, ils ont rencontré la résistance de la police qui les a repoussés. Une policière est morte pendant les échanges de tirs. Un assaillant a également succombé de ses blessures.

Les bâtiments incendiés

Avant de fuir, les assaillants ont mis le feu aux bâtiments. Ils ont incendié onze véhicules et emporté quatre motos. Dix-sept détenus se sont enfuis, dont quatorze au niveau du cachot de la police et trois au Parquet de grande instance. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de ces attaques et éventuellement poursuivre les auteurs.

Ces attaques et évasions dans les prisons et cachots de la République commencent à inquiéter. Car en l'espace d'un mois, à Kinshasa, la Prison centrale de Makala a été attaquée avec comme conséquence l'évasion de la moitié des détenus. Le même phénomène s'est produit dans la cité côtière de Muanda et à Kasangulu, dans la province du Kongo Central.

Dans la province du Kwilu, huit militaires dont deux officiers supérieurs de la 11ème Région militaire ont été arrêtés le samedi 3 juin suite à l'évasion de trois condamnés à mort au cachot militaire du camp Colonel Ebeya de Kikwit. Ces évadés, condamnés à la peine capitale par la Cour militaire de Bandundu pour vols à main armée, se sont évadés sans que les portes du cachot soient, ni cassées, ni forcées.

Parmi les officiers supérieurs arrêtés figurent le premier substitut de l'auditorat militaire supérieur de Bandundu, le colonel Matoka Ndonga, et le commandant de la police militaire, le major Kalala Mulonga Carlos. L'officier de garde ainsi que les militaires commis à la garde du cachot, au moment où l'évasion a eu lieu, ont également été arrêtés et mis à la disposition de l'Auditorat militaire.

Il sied de noter que le mercredi 31 mai 2017, la Cour militaire de Bandundu avait condamné huit bandits à main armée à la peine de mort, à Kikwit. Parmi ces condamnés, on compte le colonel Bakena Batungila Trésor, alias « Mal-à-l'aise », commandant second de la police de Kitshanga au Nord-Kivu.

Ces personnes étaient poursuivies pour association de malfaiteurs, vols à main armée, violation des consignes, détention illégale d'armes et munitions de guerre. Elles avaient été arrêtées à la mission catholique Ngondi des Pères de la Société du Verbe Divin où elles avaient cambriolé le couvent des prêtres.