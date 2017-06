Afrique: Partenariat G20 Afrique - L'Allemagne invite à investir dans le continent

Les différents chefs d'Etat africains présents ont salué l'initiative allemande qui a évolué depuis le début de l'année. Le ministre allemand de la Coopération, Gerd Müller, parlait de plan Marshall pour l'Afrique, en janvier dernier. C'est devenu, deux mois plus tard, le programme « Compact with Africa ». La présidence allemande du G20 tient à cette initiative pour que le thème choisi, formant un monde interconnecté, soit concret.

Angela Merkel mobilise donc les pays riches, secteurs publics et privés pour un partenariat permettant la création de dizaines de millions d'emplois en Afrique, une des manières de retenir ceux qui risquent régulièrement leur vie en traversant le désert et la méditerranée.

Copyright © 2017 Radio France Internationale.

