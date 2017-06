Sénégal: Point de mire - Abstention record

analyse

Décidément, les scrutins français de 2017 sont ceux de tous les records. 50,2 % d'abstention au premier tour des législatives, c'est un record sous la Vème République. En comparaison en 1958, l'abstention était de 22,82 %. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette faible participation.

D'abord, parce qu'à l'exception de la présidentielle, qui reste une élection très mobilisatrice dans le système politique français, les législatives sont, à contrario, un scrutin qui mobilise de moins en moins à l'instar d'autres. D'autant moins que les électeurs français ont été constamment sollicités pendant plus d'un an, pas moins de sept fois depuis les primaires de la droite et de la gauche jusqu'au second tour de l'élection présidentielle. Alors, la lassitude se fait sentir.

En ayant élu un homme neuf, les électeurs qui ne se retrouvaient plus dans les clivages politiques traditionnels et l'inamovibilité des hommes politiques de carrière pensent avoir fait l'essentiel. Le 11 mai dernier, ils ont tourné la page et souhaité donner sa chance à Emmanuel Macron et sa nouvelle équipe. Cette lassitude et ce désintérêt des électeurs ne traduisent donc pas un rejet d'Emmanuel Macron et de son mouvement «La République en marche». De plus, avec le beau temps qu'il a fait hier, en France, les électeurs ont préféré les terrasses et les plages à l'isoloir.

Cette abstention record n'est pas sans conséquence sur les résultats des partis et mouvements engagés.

Pour être qualifiés au second tour, les candidats doivent obtenir au premier tour au moins 12,5 % des voix des inscrits sur les listes électorales. Plus l'abstention est forte, plus le seuil de qualification est donc élevé. Selon toute vraisemblance, une abstention de 50,2 % signifierait que les candidats devront obtenir au moins 25 % des suffrages exprimés pour pouvoir se présenter au second tour. Ce chiffre parait démesuré par rapport au score obtenu par les différents partis lors du premier tour de la présidentielle.

Par conséquent, avec cette faible participation, peu de candidats peuvent espérer atteindre le second tour et les triangulaires ou quadrangulaires seront l'exception. Parce que plus le seuil de qualification est élevé, plus ça élimine les autres partis et favorise les duels. C'est un instrument pour bipolariser la vie politique.

Le fort taux d'abstention, ce n'est pas non plus une bonne nouvelle pour la démocratie, car cela pourrait également impacter la légitimité de la prochaine Assemblée nationale. Une faible participation implique, en effet, que les candidats élus au Palais-Bourbon devraient leur élection plus au résultat de la présidentielle qu'à la mobilisation des Français. Et cela aboutirait donc à une Assemblée faible par rapport à l'Exécutif. La faible participation aura également un impact sur le financement des partis.

Pour percevoir une aide publique, une formation doit obtenir au moins 1 % des votes dans 50 circonscriptions différentes. Si ces conditions sont remplies, le montant versé est calculé à la proportionnelle : chaque voix obtenue rapporte 1,42 euros par an. Moins de participation, c'est donc forcément moins d'argent dans les caisses des formations politiques.