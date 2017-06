Maroc: Journée de l'Afrique - Le retour du Maroc au sein de l'UA salué

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur a célébré en différé la Journée de l'Afrique, le lundi 12 juin 2017, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso ne veut pas rester en marge de la commémoration de la Journée internationale de l'Afrique célébrée tous les 25 mai. Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, le Club de l'Union africaine (UA) du Burkina et le Mouvement pour la démocratie et la citoyenneté (MODEC) ont conjugué leurs efforts pour perpétuer la tradition. Le lundi dernier, ils ont célébré en différé la journée en présence de représentants d'ambassades africaines et d'autres pays du monde.

Selon le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, le gouvernement entend, à travers cette cérémonie, réaffirmer son attachement aux idéaux de l'UA et témoigner sa disponibilité à apporter sa contribution aux initiatives du continent en faveur de l'unité, l'intégration et la paix.

Toutefois le ministre Barry a précisé que cette célébration se tient dans un contexte marqué par la recrudescence de menaces pour le continent tels terrorisme, les maladies endémiques, le narcotrafic, l'insécurité alimentaire dans le Sahel et en Afrique de l'Est. M. Barry, a, à l'occasion salué la détermination des Etats africains à faire face à ces fléaux à travers les actions concertées. « Je voudrais souligner le rôle clé de l'Union africaine, de la CEDEAO, du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière», a-t-il souligné.

Il s'est aussi réjoui du nombre croissant des partenariats stratégiques entre le continent noir et le reste du monde, notamment avec l'Union européenne, l'Amérique du Sud, les USA, la Chine, le Japon et la Turquie. Toute chose qui fait dire au ministre que l'Afrique s'intègre progressivement dans la gouvernance économique et politique mondiale. Autre aspect positif relevé par Alpha Barry, le retour du Maroc au sein de l'UA. «Notre continent est plus que jamais uni pour relever les défis majeurs qui se présentent à notre région», a-t-il confié.

Une thèse soutenue par le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Maroc au Burkina, Farhat Baouzza qui a avoué que son pays possède des avantages comparatifs à mettre à la disposition de l'Afrique. «Le Maroc est en train de construire la plus grande centrale solaire de la planète. Nous avons une expertise avérée au niveau africain dans le domaine d'adduction d'eau, d'assainissement et de l'agriculture » a-t-il rassuré.

La commémoration de la journée est marquée par la tenue d'un panel sur le thème : « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». A écouter le président du Club UA/BF, Tanga Amadou Fulgence Kaboré, ce thème invite les décideurs africains à promouvoir le capital humain du continent en formant la jeunesse.

Pour sa part, M. Kaboré a laissé entendre que sa structure et la MODEC joueront leur partition en mobilisant les jeunesses burkinabè et africaine en vue de relever les défis majeurs du Burkina et du continent. La date de la journée à l'Afrique (25 mai) a été choisie en référence de l'adoption de la charte de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) structure mère de l'UA le 25 mai 1963 à Addis Abeba, en Ethiopie.