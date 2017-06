Maroc: La suppression des visas booste le tourisme chinois au pays

Rencontre à Rabat avec une délégation chinoise composée de représentants de médias et d'agences de voyages.

Le nombre de touristes se rendant au Maroc en provenance de la Chine a progressé après la décision Royale de supprimer les visas pour les ressortissants de ce pays, a indiqué, récemment à Rabat, le directeur général de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), Abderrafie Zouiten.

M. Zouiten a relevé, dans une déclaration à la MAP, en marge d'une rencontre avec une délégation chinoise composée de représentants de médias et d'agences de voyages, que ce marché représente une priorité pour l'ONMT, soulignant que "le Maroc a enregistré une importante progression des arrivées de touristes chinois, bien qu'il n'y ait pas de vols directs, et ce depuis la visite de SM le Roi Mohammed VI en Chine en juin 2016, au cours de laquelle le Souverain a décidé de supprimer les visas pour les ressortissants chinois".

M. Zouiten a également rappelé que l'ONMT ambitionne de dépasser 100.000 touristes chinois cette année, précisant que plusieurs actions ont été menées dans ce sens, aussi bien en termes de communication que d'opérations, notamment avec l'association régionale des Agences de voyages de Marrakech, qui a organisé le voyage de cette délégation composée de représentants des grands tour-opérateurs et des grands médias chinois, dont la célèbre chaîne nationale CCTV.

Cette initiative contribuera également à mieux faire connaître le Maroc en Chine, a-t-il ajouté, rappelant que le Royaume a scellé plusieurs partenariats stratégiques avec des compagnies aériennes afin de faciliter l'entrée des touristes chinois au Maroc via l'Europe, notamment l'ouverture d'une ligne entre l'aéroport Charles de Gaule (Paris) et Marrakech, ainsi que l'établissement d'un partenariat étroit avec la compagnie aérienne Ittihad, visant à inviter plus de 1.000 agences de voyages chinoises à découvrir le Maroc.

Le DG de l'ONMT a, par ailleurs, rappelé que malgré la progression remarquable de cette activité touristique, beaucoup reste encore à faire en vue d'accompagner les besoins de cette clientèle "qui a parfois des demandes assez spécifiques, comme le fait de prévoir des guides parlant le mandarin et qui sont assez rares au Maroc".

M. Zouiten a finalement souligné la nécessité d'œuvrer davantage afin de mieux accueillir cette clientèle, ajoutant qu"'avec l'effort de tous et grâce aux formidables atouts dont regorge le Royaume, en termes d'histoire, de culture et de gastronomie, le tourisme marocain continuera à progresser".

Pour sa part, le président de l'Association Chine-Maroc pour le développement économique, He Fang a souligné que cette visite, qui réunit des médias chinois et des représentants d'entreprises de restauration et d'agences de voyages chinoises, comptant plus de trente ans d'expérience dans le domaine du tourisme, constitue une occasion de découvrir le potentiel culturel et touristique du Maroc.

Il a également fait savoir que la visite de la délégation chinoise à Casablanca lui a donné "une bonne image du Maroc et de son beau climat", émettant l'espoir de multiplier ce type d'initiatives afin d'apprendre davantage sur le Royaume et sa culture.

M. Fang a, en outre, noté que son association, qui constitue une plateforme de coopération dans plusieurs secteurs économiques en Afrique, souhaite élargir sa coopération avec le Maroc dans le domaine touristique, en investissant notamment avec les chaines chinoises pour la réalisation de films documentaires visant à faire connaître le Royaume.

En visite au Maroc du 6 au 16 juin, cette délégation, qui a fait escale dans les villes de Casablanca et Rabat, poursuivra son périple touristique pour découvrir les villes de Marrakech, Tanger, Chefchaouen et Fès. Elle réunit pas moins d'une cinquantaine de hauts responsables chinois d'agences de voyages chinoises, de télévisions, de radios et d'opérateurs de la presse électronique et écrite, en provenance des trois principales villes chinoises: Pékin, Shanghai et Guangzhou, principales émettrices pour le Maroc.