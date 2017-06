Sénégal: Macky Sall à Berlin pour une réunion préparatoire du prochain G20

Dakar — Le président Macky Sall a participé, lundi, à Berlin (Allemagne), à une réunion consacrée au "Compact G20 pour l'Afrique", un cadre de concertation promu par la présidence allemande du G20 pour stimuler les investissements dans les 54 pays africains, a-t-on appris du Pôle de communication de la présidence sénégalaise.

Cette rencontre se tient lundi et mardi, à un mois du sommet des 20 pays les plus industrialisés du monde, que l'Allemagne va accueillir en juillet prochain à Hambourg.

La chancelière allemande, Angela Merkel, dit vouloir, avec le "Compact G20 pour l'Afrique", inciter les dirigeants des 20 premières économies du monde à investir davantage dans les pays africains.

Le dirigeant sénégalais est invité à cette rencontre par Mme Merkel, qui assure actuellement la présidence du G20, selon un communiqué du Pôle de communication de la présidence du Sénégal.

Une photo de famille jointe au communiqué montre, aux côtés d'Angela Merkel, neuf chefs d'Etat africains, des dirigeants d'Afrique de l'Ouest pour la plupart.

On peut citer Alpha Condé (Guinée), Mahamadou Issoufou (Niger), Paul Kagame (Rwanda), Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) et Ibrahima Boubacar Keïta (Mali).

Mme Merkel a aussi convié à la conférence dédiée à l'investissement en Afrique la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, et le président de la Banque mondiale (BM), Jim Yong Kim.

Avant la réunion de Berlin, le président Macky Sall a eu un entretien, lundi matin, avec son homologue français Emmanuel Macron, selon le Pôle de la communication de la présidence sénégalaise.

Les deux chefs d'Etat ont "réitéré leur volonté commune de poursuivre et d'intensifier la tradition d'amitié cordiale et de coopération confiante" entre la France et le Sénégal, rapporte le communiqué.

Il ajoute que Macky Sall et Emmanuel Macron ont surtout discuté de "questions d'intérêt commun" : la paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme, le développement économique et social, et l'environnement.

"Les deux chefs d'Etat ont convenu de poursuivre un partenariat franco-sénégalais dynamique, rénové, moderne et résolument tourné vers le futur", ajoute la même source.

"A ce sujet, poursuit-elle, ils se sont félicités de l'engagement commun des deux pays dans la réalisation de l'important projet sénégalais de Train Express Régional, comme levier stratégique de modernisation du transport urbain et de performance économique."

Les dirigeant français et son hôte ont "renouvelé leur volonté d'encourager la promotion de l'investissement privé par des mécanismes appropriés, qui favorisent la croissance, la création d'emplois et le transfert de technologies, y compris dans le domaine de l'énergie".

Concernant "la question vitale de l'environnement et du développement durable", le communiqué signale que Macky Sall et Emmanuel Macron ont exprimé leur "ferme attachement à l'intégrité de l'Accord de Paris sur le climat et à sa mise en œuvre par des initiatives et actions concrètes, notamment à travers la promotion des énergies renouvelables".